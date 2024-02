Obnovená Hornova studánka připomíná zaniklou vesnici v Ralsku

Hornova studánka před obnovou | Foto: Vojenské lesy a statky ČR

Hornova studánka má připomínat místní zaniklou vesnici Černá Novina (Schwarzland), kterou obývali v minulosti převážně sudetští Němci. Píše se o ní v roce 1604, ale zřejmě vznikla už ve 13. století.

"Za první republiky měla ves 54 domů a 246 obyvatel. Po skončení 2. světové války následoval odsun obyvatel ze Sudet, což pro vesnici, kde byl jen každý desátý obyvatel Čech, znamenalo konec. Vylidnění údolí mezi vrchem Kalich a známým skalním útvarem Divadlo v severovýchodní části Ralské pahorkatiny završilo vyhlášení vojenského újezdu," uvedl mluvčí Vojenských lesů a statků (VLS) Jan Sotona.

Vesnici dnes připomíná několik polorozpadlých zdí a sklepů. Dochovala se však studánka s vyrytým letopočtem 1858.

Hornova studánka po obnově | Foto: Vojenské lesy a statky ČR

"Sedmdesát let studánka jen chátrala a mizela z pamětí lidí. K její zdařilé opravě výrazně přispěla paní Jana Havlíková, rodačka z nedalekých Holiček, dnes také zaniklé obce. Bez jejích znalostí, zjištění a podkladů by rekonstrukce do původní podoby nebyla možná," uvedl ředitel divize VLS Mimoň Jan Blažek.

Cesta k pramenu zabrala lidem z vesnice zhruba hodinu

Hornova studánka po obnově | Foto: Vojenské lesy a statky ČR

Lesníkům se dostala do rukou dobová fotografie ze sbírky Miloše Kořínka, na níž je zachycena původní podoba studánky. Studánce se říkalo Hornova podle jejího tehdejšího majitele a pro pitnou vodu k ní chodili obyvatelé z pěti chalup z dolní části vesnice. "Každá taková cesta jim k asi 700 metrů vzdálenému pramenu zabrala zhruba jednu hodinu," uvedl Sotona.

Lesníci se podle něj díky těmto podkladům rozhodli, že historický pramen nenechají zaniknout a vrátí mu původní podobu. Obnovili a zrenovovali původní stavbu z pískovcových kvádrů, vyčistili prameniště a vybudovali repliku dřevěných vrat, které studánku chrání před znečištěním.

