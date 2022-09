Od česko-kanadských osudů přes Plachetkovy árie po ovocné knedlíky

Bořek Lizec | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

První česko-kanadské vazby začaly s prvními přistěhovalci. Těmi byli čeští bratři, kteří šířili víru v oblasti New Labrador. K masovější migraci došlo ovšem o něco později, první přistěhovalci přicházeli z Volyně do prérií ve vozech krytých plachtou. Přijížděli a usazovali se v pustinách. Emigračních vln bylo několik, kdy samozřejmě ty nejmasovější vyvolal nástup komunistů v roce 1948 a okupace sovětskými vojsky v roce 1968. Přímých vazeb mezi Kanadou a Českou republikou je o poznání víc. Ty nejvýznamnější připomněl na úvod galavečera krátký dokumentární film, jehož scénáristou byl český velvyslanec v Ottawě Bořek Lizec. Připomněl tak podporu krajanů při vzniku Československé republiky, působení Tomáše Baťi, vydavatelské počiny Josefa Škvoreckého a jeho podporu domácímu exilu, ale i naše současné společné působení v rámci NATO nebo vstup českého kapitálu do zbrojovky Colt.

Mimořádné osudy

Galavečer českého předsednictví v EU měl podle velvyslanec Bořka Lizec i evropskou dimenzi.

Program galavečera s motivem vzducholodi letící nad Ottawou | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

„ České příběhy, které si tu připomínáme, jsou v mnohém i evropskými příběhy. České dějiny jsou odrazem evropských i transatlantických událostí.“ Dopady historických událostí se odrážejí i v osudu nejmladší ministryně kanadské vlády Kariny Gold, která se galavečera zúčastnila a převzala ocenění za přínos k česko-kanadským vztahům. Její předci odešli před druhou světovou válkou, dokonce bojovali v legiích v Rusku. Jiní prošli koncentračními tábory, jelikož ministryně Gold pochází ze Žatce z české židovské rodiny. „ Pamatuji si, když jsme poprvé přijeli s rodiči na návštěvu do Žatce, obchod, který patřil mému dědečkovi, tam stále ještě stál. I když už dávno nepatřil naší rodině, tak nápis tam přetrval dobu nacismu i komunismu.“

Tomáš Pavlásek | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Cenu Gratias Agit převzala za svou matku dcera Ludmily Zemanové. Za první film, který natočila po příchodu do Kanady, byla nominována na Oskara. Paní Ludmila poslala zdravici z Prahy. Tam teď dokončuje práce na digitalizaci filmu svého otce Karla Zemana Ukradená vzducholoď, který bude mít počátkem října premiéru. Byl to první film, na kterém s ním spolupracovala. Pro galavečer vytvořila kresbu, která zdobila pozvánky na programu večera, který je ve stylu jejího otce. Motivem kresby je vzducholoď, která letí nad panoramatem hlavního města Ottawy.

Martin Kupka | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Oceněných z rukou ministra dopravy Martina Kupky, který v Ottawě reprezentoval českou vládu, byla celá řada, například podnikatel, vynálezce a filantrop Karel Velan; devětadevadesátiletý Tomáš Pavlásek, jehož otec pracoval v Londýně v kanceláři Jana Masaryka a on sám dosáhl významných vědeckých ocenění; průkopník ve vydavatelství a filantrop František Dojáček, George Hellar, podnikatel a bývalý prezident Hudson Bay Company nebo lékařka roky působící mezi původními obyvateli Kanady Mischelle Čipera, která se dnes silně angažuje v české krajanské komunitě v Ottawě.

Pocta Traxlerovi

Celý večer provázeli melodie zapomenutého česko-kanadského spoluzakladatele swingu Jiřího Traxlera. Jeho písně tu zazněly v podání skvělého jazzového klavíristy Emila Viklického, zpěváka Jana Smigmátora. Potlesk krajanů vyvolala rocková legenda Petr Janda, kterého sem doprovázela dcera Marta. A tečkou za hudební částí večera udělal operní pěvec Adam Plachetka, který si do Ottawy odskočil z New Yorku, kde vystupuje v Metropolitní opeře. Závěr pak už patřil tradiční české kuchyni, kachně se zelím a bramborovými knedlíky a sladkou tečkou byly ovocné knedlíky. Mimochodem právě ty jako nejoblíbenější české jídlo zmínila ve svém projevu i ministryně Gold.