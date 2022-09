Traxler 110 – hold spoluzakladateli české swingové scény

Titulní strana obalu LP desky | Foto: Bořek Lizec, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Nová gramodeska Traxler 110 připomíná 110. výročí narození spoluzakladatele české swingové éry, spolupracovníka a přítele takových veličin, jakými byli Jaroslav Ježek, R. A. Dvorský či Karel Vlach, Čechokanaďana Jiřího Traxlera. Na vzniku nahrávky se podílela řada hudebních hvězd napříč žánry - Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Jan Vančura a Plavci, Petr Janda, Marta Jandová, Jan Smigmator, Sestry Havelkovy, The Swings, Rozálie Havelková a Emil Viklický. Zcela výjimečné je, že českou píseň nazpívala i americká rocková hvězda, držitel Grammy za píseň Eye of the Tiger, Jim Peterik. Jedna z nejslavnějších Traxlerových písní Měsíc to zavinil bude mít v podání Jima Peterika v angličtině svou premiéru.

Za projektem stojí český velvyslanec v Kanadě Bořek Lizec. Křest desky se uskuteční na slavnostním galavečeru českého předsednictví v Radě EU v Ottawě 26. září, a to za účasti řady interpretů, které na gramodesce můžeme slyšet. Komplet gramodesky a publikace nebude v prodeji. Půjde o oficiální dar našeho předsednictví v Kanadě. Veřejnost si bude moci poslechnout 11 písní alba a přečíst česko-kanadské příběhy prostřednictvím webové stránky www.traxler110.cz

Bořek Lizec | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Od skvělé kariéry do emigrace

Jiří Traxler s rodinou | Booklet (str. 57) mapující historii česko-kanadské krajanské komunity | Foto: Bořek Lizec, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Traxlerova svobodymyslná povaha se nemohla smířit s atmosférou, která nastala po komunistickém převratu v roce 1948. Na počátku 50. let, v době nejtužších represí, emigroval za okolností, které by samy o sobě stačily na detektivní román. Po krátkém pobytu v utečeneckém táboře v Německu zakotvil v Kanadě, kde se mu ovšem nepodařilo hudebně prosadit. Traxler využil své dosud zanedbávané schopnosti kreslit a dostal místo technického ilustrátora u letecké firmy Canadair Ltd. (nyní Bombardier), kde úspěšně pracoval téměř 25 let.

Velkým překvapením pro něj bylo, když po sametové revoluci při cestách do Čech zjistil, že jeho hudba tu stále žije. A nakonec si sám ještě užil koncertování. Své 95. narozeniny oslavil hrou na elektrické piáno v aule albertského parlamentu v Edmontonu.