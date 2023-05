Od hokeje a karate k baletu: Čech Michal Krčmář je ve Finsku taneční hvězdou

V těchto dnech navštívil Brno. Spolu s dalšími renomovanými sólisty zde tančil na baletním galavečeru ke Světovému dni tance v Janáčkově divadle. Martina Schneibergová měla možnost s Michalem Krčmářem před představením hovořit.

Michal Krčmář | Foto: Archiv Martiny Schneibergové

"V roce 2010 jsem poprvé přijel do Finska, kde jsem byl pozván jako host do role prince v Louskáčkovi, a po dvou představeních, které jsem odtančil, jsem dostal nabídku pracovat tam nastálo. Jelikož jsem si vždy chtěl zkusit pracovat v zahraničí, tak jsem si řekl, že to na rok zkusím."

Jak jste se dostal k tanci. Já o vás vím, že jste se věnoval různým sportům, včetně hokeje. To se ve Finsku docela hodí.

"Určitě, hokej je ve Finsku sport číslo jedna. Hokej a fotbal je moje velká vášeň. Ale rodiče neměli finance na to, abych mohl pokračovat profesionálně. V 90. letech, když jsem začal balet, tak koužek baletu byl v podstatě zadarmo, zvláště pro kluky. Rodiče snad platili jen 600 korun na šest měsíců. Takže balet zvítězil. A také díky tomu, že moje máma byla tanečnice. Ne baletu, ale tancovala od malička. Když jsem byl kluk, tak viděla, že mám cit pro muziku, cit pro pohyb a vždycky toužila, aby se na mě podíval nějaký profesionál. Jednoho krásného dne jsme šli do základní umělecké školy v Praze. Tam tehdejší sólistka baletu okamžitě rozpoznala nějaký potenciál a po první lekci mě doporučila na pražskou státní konzervatoř."

Tam jste už začal vystupovat v opeře.

"Ano. Díky kontaktu Národního divadla a Taneční konzervatoře hlavního města Prahy jsme se už jako děti dostaly na jeviště Národního divadla. Já si pamatuji, že už v roce 2002 jsem tančil v Šípkové Růžence jako výpomoc a v roce 2007 už jsem tančil prince v hlavní roli."

Hodila se vám ta průpravu ze sportu? Hodí se vám dodnes?

"Absolutně. Dělal jsem taky karate, vždycky mě bavily bojové sporty, tak to hodně využívám i dnes. Využívám z těch sportů tu koordinaci, kterou jsem získal jako dítě. Vidím ten rozdíl u ostatních mužských tanečníků, kteří dělali celý život jen balet, tak jim ta průprava docela chybí. Já jsem se do toho jako malý vrhl. Salta, akrobacie, kopy a karate, různé kung-fu pohyby. Imitoval jsem to. Bavilo mě to. Vlastně do toho baletu jsem tyto prvky nějak propojil a využívám to dodnes."

Vy jste získal řadu cen. Ve Finsku i v Itálii.

"Těch mezinárodních cen je hodně. V Itálii to bylo překvapení, že si mě tam všimli. Moje manželka je ze Sicílie takže já jsem propojený s Itálií, mluvím italsky. A v roce 2019 a 2020 jsem byl hostem Teatra San Carlo v Neapoli, kde jsem taky tančil jako sólista. Tam si mě asi všimli a potom mě sledovali během dalších pár let. Pak mi dali ocenění za mezinárodní umělecké zásluhy."

Tančil jste spoustu rolí. Máte nějakou hodně oblíbenou roli?

"Hodně oblíbenou roli mám třeba Basilia v Donu Quijotovi. Z těch ne úplně tradičních klasických baletů, jsou to třeba Crancovy choreografii Romea a Oněgina, to si vždycky užívám. Moje oblíbená role byla Sportakus. A z těch celovečerních baletů, tuto sezonu jsem pracoval na choreografii, která se jmenovala Dust jako 'Prach' od Akrama Khana. Významný choreograf, který postavil tuto choreografii už v roce 2011 pro anglický národní balet. My jsme dostali práva tuto choreografii dělat i ve Finsku, a to byla v podstatě absolutně největší moderní choreografie, kterou jsem kdy dělal. A byla to neuvěřitelná zkušenost."

Myslel jste někdy na to, že byste mohl být choreografem?

"Určitě. Hrozně mě to láká a už jsem postavil hodně koncertních čísel. Vždycky mě to bavilo, jenom na to nikdy pořádně nebyl čas, jelikož jako první sólista, a taky otec od rodiny. Ale věřím tomu, že po kariéře by mě to hodně lákalo."

A co režie?

"Režie absolutně. Bavilo by mě propojovat filmové tituly s baletem a tak dále. Hodně by mě to lákalo."

Režii jste si už zkusil?

"Na jednom malém festivalu ve Finsku jsem stavěl celé Labutí jezero celý. Nedělal jsem žádnou choreografii, od toho tam byli jiní. Ale já jsem dělal tu průpravu, aby to balet dával smysl pro obyčejného diváka."

Působíte hlavně ve Finsku, ale s baletem jste projel celý svět.

"Káhira by mě lákala, tam by byl kontakt. Ale není, na to až tak úplně čas."

Liší se publikum v těch jednotlivých zemí?

"Absolutně. Třeba v některé zemi určitý balet je absolutně odmítaný, a jiné zemi ta samá choreografie může mít obrovský úspěch. Je opravdu důležité vědět, pro koho a kde člověk vystupuje, a jak tančí."

Jaké máte plány v nejbližší době?

"Teďse vrhneme na Tour ve Finsku, protože naše divadlo prochází velkou rekonstrukcí, takže nemůžeme vystupovat. Ale zorganizovali pro nás - pro celé divadlo orchestr, operu, balet velkou tour po velkých arénách ve Finsku," přiblížil nejbližší plány Michal Krčmář.