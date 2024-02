Před 55 lety se upálil Jan Zajíc, další živá pochodeň

Jan Zajíc následoval Jana Palacha, který chtěl stejným činem vyburcovat společnost proti komunistickému režimu o měsíc dříve. Nebyl prvním, kdo se rozhodl podstoupit stejnou oběť, ale podle historika Petra Blažka byl svému vzoru nejpodobnější a sám se označil za Pochodeň č. 2.

Jan Zajíc se během studií zajímal o filozofii, poezii, politiku a literaturu a pokoušel se psát i vlastní básně. Jednu z nich věnoval i Janu Palachovi. Srpnovou invazí byl silně zasažen. Umocnila to i skutečnost, že nedaleko střední průmyslové školy v Šumperku, kde studoval, vznikla po okupaci v srpnu 1968 kasárna sovětské armády. Vojáci se zde pravidelně dostávali do sporů a konfliktů s šumperskými studenty. Sověti se dokonce vloupali do internátu, kde je okradli.

Pohřeb Jana Palacha | Foto: Archiv Českého rozhlasu

Po Palachově smrti odjel do Prahy, aby se připojil k protestní hladovce, kterou v té době pod rampou Národního muzea držela skupina studentů a mladých lidí. Společně se svými spolužáky ze Šumperka se pak 25. ledna účastnil i pohřbu Jana Palacha. To vše na něj podle všeho intenzívně zapůsobilo. A to do té míry, že vyzýval své spolužáky k sériové akci. Zajímavé je, že ačkoli spolužáci, ale i policie o jeho plánu věděli, nedokázali mu zabránit.

Nejvyšší oběť

Prázdné lahve od hořlaviny, kterou se Jan Zajíc polil | Foto: Archiv bezpečnostních složek

Podle dostupných informací vstoupil Jan Zajíc 25. února 1969 kolem půldruhé odpoledne do domu čp. 39 na Václavském náměstí, vypil kyselinu, polil se hořlavinou a zapálil. Z domu již nezvládl vyběhnout. Zemřel na místě.

Pohřeb Jana Zajíce se kvůli zásahu státní bezpečnosti, která se obávala dalších demonstrací, nemohl konat v Praze, ale jeho ostatky byly převezeny do rodného Vítkova, kde byl 2. března 1969 pochován. StB se naštěstí nepodařilo utajit pravý důvod Zajícova činu a společnost o jeho sebeupálení věděla a znala i jeho politické motivy. Pohřbu se tak účastnilo asi 8 000 lidí, a událost se tak stala další symbolickou demonstrací proti komunistickým pořádkům v zemi.

Jana Zajíce připomíná na Václavském náměstí pamětní deska. Prezident Václav Havel mu udělil v roce 1991 řád T. G. Masaryka I. třídy in memoriam. Režisér Ivo Trajkov natočil podle scénáře Vladislava Kučíka v roce 1991 film s názvem Jan, jehož předlouhou byl životní příběh Jana Zajíce.