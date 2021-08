Provokativní dílo jubilanta Kurta Gebauera

'Housenka' Kurta Gebauera symbolizující raný kapitalismus v Česku | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Deset metrů vysoký objekt, který se letos objevil na Vítězném náměstí, symbolizuje housenku raného kapitalismu v Česku. Sochař a obyvatel Prahy 6 Kurt Gebauer dílo navrhl v roce 1997 v reakci na tehdejší „blbou náladu“. Housenka se nachází na stejném místě, kde byla před třiceti lety odstraněna socha V. I. Lenina. Není to jediné dílo, které provokuje. „Ve veřejném prostoru se potkávají nejen znalci umění nebo snobové, ale hlavně běžní lidé. Jdou kolem, a buď je to přitáhne, nebo naštve. Sochy ventilují agresivitu, když o nich lidé diskutují, a to je dobře,“ míní Gebauer, dlouholetý profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, který byl ve Střešovicích sousedem prezidenta Václava Havla. Tomu věnoval památník ve tvaru srdce na piazzettě u Národního divadla. Pamětníci si vybaví i slavné Gebauerovy Trpaslíky ve Vojanových sadech nebo jeho Český rybník se ženami, kterým voda stříká z hlavy a úst.

Trpaslík od Kurta Gebauera | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Kurt Gebauer využívá nezvyklé materiály – textil, laminát nebo neopracovaný kamen. Vždy se zajímal o skutečné věci, lidi a život, proto se také zvelebování veřejného prostoru a pedagogické činnosti, dvaadvacet let na pražské UPRUM, nyní na Katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Kurt Gebauer | Foto: Marina Feltlová, Český rozhlas