První návštěvníky vítá po rekonstrukci hrad Karlštejn. Najdou tu i nové návštěvnické centrum a expozici vinařství

Hrad Karlštejn se slavnostně otevřel po rozsáhlé rekonstrukci | Foto: Markéta Vejvodová, Český rozhlas

Pro milovníky historie je připravená i velmi podrobná prohlídka celého hradu, která trvá tři hodiny. Ta je určená jen pro šest lidí a tak se jim průvodci mohou maximálně věnovat.

Gotický hrad Karlštejn založil Karel IV. v roce 1348. Byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Patří k nejnavštěvovanějším památkám v zemi.

Nové návštěvnické centrum i expozice vinařství

Dělníci obnovili suterén Císařského paláce či gotická sklepení purkrabství, přibyly nové expozice a moderní návštěvnické centrum. Kastelán Lukáš Kunst má radost z toho, že se podařilo opravit historické části, které byly dlouhou dobu zanedbávány nebo využívány k jinému účelu.

Dělníci obnovili suterén Císařského paláce či gotická sklepení purkrabství, přibyly nové expozice a moderní návštěvnické centrum | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

"Rehabilitovali jsme suterén císařského paláce. Odstranili jsme železobetonovou konstrukci stropu a udělali krásný dřevěný trámový strop. Vzniklo nové návštěvnické centrum. Otevřeli jsme veřejnosti sklep budovy purkrabství, kde je malá projekční místnost a expozice vinařství."

Vinná réva se bude pěstovat i na Karlštejně.

"Už vidím krásně vztyčené kmeny stromů nebo části kmenů, po kterých se bude pnout vinná réva. Ta na Karlštejn patří. Bude tu i taková malá bylinková zahrádka."

Jistě si teď mnozí vzpomněli, jak v Nerudově básni pil víno, které se zprvu trpké zdálo, Karel IV. s Buškem z Velhartic.

Hrad Karlštejn se slavnostně otevřel po rozsáhlé rekonstrukci. Dělníci obnovili suterén Císařského paláce či gotická sklepení purkrabství, přibyly nové expozice a moderní návštěvnické centrum | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Řemeslníci objevili gotické schodiště

Dělníci obnovili suterén Císařského paláce či gotická sklepení purkrabství, přibyly nové expozice a moderní návštěvnické centrum | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Ale zpět k rekonstrukci. Na ni přispěla i EU, a nakonec trvala déle, a vyšla dráž, než se čekalo. Podle původních plánů měly být náklady kolem 80 milionů Kč. Komplikace však přinesl nárůst cen stavebních prací a materiálů. Řemeslníci odhalili i řadu historicky cenných prvků.

"Našli jsme na nádvoří původní zasypané gotické schodiště, které nám úplně rozbilo původní koncept toho schodiště, které jsme budovali. Takže abychom to nalezené historické schodiště zachovali, tak jsme museli to nové schodiště celé předělat," vzpomíná kastelán Lukáš Kunst.

Je čest být kastelánem hradu Karlštejn

Hrad poprvé navštívil, když mu bylo 19 a určitě si nemyslel, že tu jednou bude kastelánem. I když je hrad podrobně prozkoumaný, je něco, co ho tu i dnes překvapí?

Lukáš Kunst | Foto: Markéta Vejvodová, Český rozhlas

"Každoročně vydává nějaká drobná tajemství, o kterých jsme třeba nevěděli. Překvapuje mě, a to mě překvapilo potom v průběhu těch let, jak náročná kastelánská práce je. Musíte mít záběr ze spousty oblastí, ať už je to ekonomika, právo, stavařina, personalistika, trocha psychologie, je toho opravdu moc. A překvapilo mě úplně nejvíc, a to mě překvapuje neustále, jak obrovskou byrokracií je náš stát protkán a jak moc mě zdržuje od té mé práce, a to je péče o hrad."

Lukáš Kunst na hradě i bydlí. Jaké to je, zůstat sám na středověkém hradě?

"Za normálních okolností tu bydlíme s kolegyní, která je mojí zástupkyní, a s dalšími lidmi. Stane se, že jsou večery, kdy jsme sami. Je to krásný pocit. Je to pocit výjimečnosti. Máte tu čest tady být a čest být kastelánem hradu Karlštejn."