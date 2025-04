Tančící dům: Hotel, co tančí nad Vltavou

Tančící dům je nejznámnější polistopadovou stavbou u nás. Dílo architektů Vlada Miluniče a Franka Gehryho získalo řadu prestižních ocenění. | Foto: Dancing House Hotel

Na místě dnešní budovy Tančícího domu stával činžovní dům, který Američané omylem vybombardovali před osmdesáti lety. Někdy v polovině šedesátých let minulého století padlo rozhodnutí, že se tam musí něco postavit, ale znáte to. Po více než dvaceti letech nároží dál zelo prázdnotou. Jistého pražského občana Václava Havla, který bydlel hned ve vedlejším domě na nábřeží už delší dobu napadaly různé možnosti, co by se na této lukrativní adrese dalo postavit. A v rozhovorech s architektem Vladem Miluničem ty možnosti už dostávaly konkrétnější obrysy. Jejich snem bylo vybudovat dům věnovaný kultuře s knihovnou, galerií nebo divadlem a kavárnou. Svou vizi však mohli začít uskutečňovat až po pádu komunismu. Dům, který měl proluku zaplnit, měl být odrazem doby a reflexí společnosti v době Sametové revoluce. Předlohou se stal nejslavnější taneční pár historie Fred Astaire a Ginger Rogers. Freda představuje železobetonová věž a jeho partnerku, Ginger na nároží s Resslovo ulicí, štíhlá ocelová konstrukce.

Ginger a Fred

V druhé polovině třicátých let to byly největší hollywoodské hvězdy. Ginger Rogersová a Fred Astaire každý rok natočili jeden muzikál, za který jim pršely nominace na Oscary a často i zlaté sošky. Freda představuje mohutnější železobetonová budova na konci Rašínova nábřeží a jeho partnerku Ginger na nároží s Resslovou ulicí štíhlá jakoby tančící věž. Dvě úplně rozdílné věže nepředstavují pouze tančící pár, ale vyjadřují i stav tehdejší společnosti. Skleněná a kovová dynamická část a zděná statická část, budoucnost a minulost. Z většiny apartmánů a hotelových pokojů se nabízí úžasný výhled na Pražský hrad a Vltavu. Spolumajitelem hotelu je bývalý slavný fotbalista Vladimír Šmicer, který připomíná začátky hotelu v Tančícím domě:

Útulná dolní kavárna v Tančícím domě | Foto: Dancing House Hotel

„My jsme začátku vlastně měli pouze dvě patra, potom jsme přidali třetí patro, čtvrté patro, zrekonstruovali jsme restauraci, udělali jsme dole Café, zřídili jsme úplně novou recepci. Neustále se snažíme nabízet lepší a lepší služby, protože ta konkurence v Praze je samozřejmě tvrdá a zahraniční hosté, i když se to nezdá, tak přece jenom píšou recenze a mluví o vás. A protože z toho co děláme chceme mít dobrý pocit, nabízíme to nejlepší, co můžeme.“

Venkovní terasa. Výhled na druhou stranu k Palackého mostu | Foto: Dancing House Hotel

Na Tančící dům se hezky kouká, z Jiráskova mostu, ze smíchovské strany i od Petřína. Jenže, co to je proti tomu, jak z něj kouká ven. Panorama Pražského hradu jako z pohlednice. Majestátní tok Vltavy s jezem u Mánesa. Takový výhled je z většiny pokojů, určitě nejkrásnější nabízejí apartmány Ginger ze strany od Resslovy ulice. Návštěvníci si mohou vybrat místa u stolů s podobným výhledem i nahoře v restauraci Ginger a Fred.

Zážitky od jídelního stolu

Šéfkuchařem v Tančícím domě je Ondřej Slanina. | Foto: Dancing House Hotel

V Tančícím domě se dobře jí. Ráno na vás čeká bohatá snídaně, přes den atraktivní polední nabídka, večery patří několika chodům i s příjemným posezením na terase. Za nápaditým gastronomickým konceptem stojí šéfkuchař Ondřej Slanina se svým týmem. Spokojený je i spolumajitel Vladimír Šmicer:

„Gastro tady máme velice dobré. Ondra Slanina se jako šéfkuchař se tady o to stará, zaštiťuje práci našich dalších kuchařů a vlastně vymýšlí i meníčka, jak co nejvíc uspokojit hosty. Myslím si, že jídlo tu máme opravdu kvalitní. Chodím sem pravidelně, nejenom proto, že jsem tady jako jeden ze šéfů, ale prostě mi tady chutná. Takže vždycky, když jedu kolem a mám chvilku čas, tak se tady zastavím a dám si nějakou dobrotu.“

Nabídka z večerního menu restaurace Ginger a Fred | Foto: Dancing House Hotel

V restauraci začínají od sedmi ráno a do desáté dopoledne si můžete objednat konkrétní snídani, nebo zvolíte snídaňový bufet se širokou nabídkou. K obědu si můžete poručit jako polévku třeba krém z pečeného celeru s lanýžovým olejem a vlašskými ořechy a jako hlavní jídlo marinovaného lososa v absintu a kopru s ředkvičkou, libečkovou majonézou a tapiokovým chipsem. Pokud vás na večeři v jídelním lístku zaujme Ginger & Fred dinner dancing burger, tak vám přinesou jemné krůtí prso pečené v lanýžovém másle, šedesát dnů vyzrálé hovězí Black Angus, tomatovo-cibulové chutney, pečené foie gras, hranolky a salát Waldorf.

Ve dvou se to lépe táhne

Spolumajitel hotelu Vladimír Šmicer | Foto: Dancing House Hotel

Při prohlídce hotelu po boku Vladimíra Šmicra mne napadla zásadní otázka. Jak se z vynikajícího fotbalisty, který se po skončení kariéry mohl stát trenérem, hráčským agentem nebo sportovní ředitelem v jakémkoli klubu, stal nakonec úspěšný hoteliér?

„Tak to už je trošku historie, protože já jsem začal tím, že jsem si v roce 2001 pořídil hotel Mariánských lázních s jedním kamarádem. Měli jsme to padesát na padesát a vlastně do teď to takhle máme. Byl to hotel Maxim a tam jsem si to poprvé vyzkoušel jako hoteliér. Od roku 2009 jsem se do toho zapojoval postupně víc a víc, takže už vím samozřejmě, co ta práce obnáší, kudy se to vyvíjí, jaké jsou trendy, člověk to musí sledovat. V každém hotelu mám nějakého společníka. Ani jeden hotel nevlastním sám. Protože tak nějak cítím, že je lepší, když si pomáháme, nebo probíráme různé názory. Vždycky je to minimálně ve dvou. Ve dvou se to prostě lépe táhne.“

Pohled na Tančící dům ze smíchovské strany | Foto: Dancing House Hotel

Více českých návštěvníků

V době před covidem přijíždělo do Tančícího domu až osmdesát procent turistů ze zahraničí. Pouze jedna pětina byla domácí klientela. Teď se to dost změnilo. Cizinců je pořád více, ale ten poměr dosahuje zhruba už jenom šedesát procent.

Tančící dům po setmění | Foto: Dancing House Hotel

Ještě praktická otázka. Když teď, co jste o hotelu říkal, někoho zaujme, co má udělat?

„Určitě nejjednodušší je si dojít na naše internetové stránky a z různých balíčků a různých nabídek si může vybrat to, co se mu líbí. Těch nabídek tam je opravdu hodně a je to spojené buď s večeří nebo jednodenními pobyty, nabízíme víkendové pobyty. Je to propojené i s různými atrakcemi, nabízíme třeba výlety spojené s lodičkami po Vltavě. Opravdu těch možností je spousta a nejjednodušší přístup k nim je přes tu naši webovou stránku. I pro nás je to jednodušší se s tím zákazníkem takhle spojit a nabídnout mu ještě víc.“