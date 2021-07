U Fleků - v nejstarším minipivovaru v Česku se vaří bez přestávky přes 520 let

U Fleků | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

První zmínka o pivovaru pochází z roku 1499. tehdy byl starobylý právovárečný dům U dvou strak zakoupen sladovníkem Vítem Skřemencem a ten v něm založil pivovar. V průběhu dalších let pivovar sice měnil majitele, ale pivo se tu vařilo a čepovalo stále. Současný název dostal až v roce 1762, kdy dům koupil Jakub Flekovský. Přestože potom pivovar ještě mnohokrát změnil majitele, název už nikdo z nich nezměnil.

Dodnes se tam také vaří pivo, jehož výroba začala v roce 1843 - tmavý třináctistupňový ležák.

Slavní hosté

Jedinečná atmosféra pivovaru lákala během 19. i 20. století řadu slavných osobností a pivnice se stala centrem, kde se scházela tehdejší společnost.

Historická pohlednice 'Pozdrav od Fleků' | Foto: U Fleků

Mezi slavnými hosty, kteří tam rádi popíjeli, byl například divadelník a obrozenec J. K. Tyl, herci z nedalekého Národního divadla Jindřich Mošna a o mnoho let později třeba Eduard Vojan nebo Rudolf Deyl. Kolem roku 1890 pivovarskou restauraci navštěvovali spisovatelé Jakub Arbes a Jan Neruda, malíř Mikoláš Aleš, sochař J. V. Myslbek, architekt Jan Kotěra nebo písničkář Karel Hašler. Na flekovské zašla i pěvkyně Ema Destinová, spisovatel Alois Jirásek a později třeba herec Jan Werich.

Standa Derous | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Flekovský minipivovar byl také jediným podnikem svého druhu, který fungoval i za socialismu. Sloužil tehdy jako místo, kde si odbornou praxi odbývali pozdější vynikající čeští pivovarníci.

K pivovaru se také váže spousta legend, jedna z nich se týká ceny piva. „V hospodě jsem od pamětníků slyšel, že tedy stávalo pivo čtyři koruny a deset haléřů. Existuje historka, že když jste číšníkovi nedali pětikorunu, tak vás už potom ignoroval. Druhé pivo už jste nedostali. Když jste mu dali pětikorunu, tak pak nosil další. Ale kdo nedal tuzér, tak toho nechali na suchu. Dneska si to nikdo samozřejmě nemůže dovolit, ale prý to takto fungovalo ještě za komunistů," popsal průvodce Standa Derous.

Středověká atmosféra

U Fleků | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Minipivovarů v posledních letech v Česku přibyly stovky. Ten U Fleků prošel za dlouhou dobu své existence mnoha úpravami, zažil mnoho pohnutých a přelomových dob, které se na něm podepsaly. Má ale pořád svou téměř středověkou atmosféru.

„Strop je přes 500 let starý. Je neuvěřitelné, že to tak krásně přežilo. Tady je přitom úplná sauna, když se vaří. Když je venku zima, tak tady kape voda ze stropu. Přežilo to jen díky tomu, že to tenkrát bylo naimpregnováno zvláštní středověkou směsí. Byla to volská krev, včelí vosk a vajíčka," ukázal průvodce na strop varny.

Z třicetileté války zbyly zase v omítce zazděné dvě dělostřelecké koule, které Švédové vystřelovali na nedalekou vodárenskou věž.