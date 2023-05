Unikátní operace plic. Vadné buňky zničí elektrické impulzy

Při této nemoci mají pacienti omezený průtok vzduchu v průduškách. Jedná se o velmi zánětlivou reakci na škodlivé látky a plyny ve vzduchu. Nejčastěji je důsledkem kouření tabáku. V Česku je postiženo asi 8 % populace. Jedná se o zhruba 250 tisíc lidí. Dalšího půl milionu ale o nemoci neví.

Vadné buňky zničí elektrické pulzy

A v čem unikátní operace spočívá? Jde o zákrok, při kterém se pomocí elektrických pulzů šetrně zničí vadné buňky v průduškách zodpovědné za nadměrnou produkci hlenů. Buňky nekrvavě zmizí a narostou místo nich nové, s výrazně sníženým počtem buněk produkujících hlen. Pacientům se po zákroku zlepší plicní funkce a méně kašlou.

„Mělo by to mít přinejmenším dlouhodobý efekt. Zatím se dokončují klinické studie, takže nemáme k dispozici až tak dlouhodobá sledování, maximálně několik let od zákroku," řekla deníku Právo přednostka Pneumologické kliniky v Thomayerově nemocnici Martina Koziar Vašáková, která jako společně s primářem Luďkem Stehlíkem a týmem sester zákrok provedla.

Zákrok nemá pro kuřáky žádný efekt

Lékaři nejdřív ošetřili pravou plíci. „Celé to trvalo 35 minut. A to jsme skutečně zodpovědně ošetřili vše, co mělo být ošetřeno, a dali jsme 72 aplikací (pulzů)," dodala přednostka Vašáková. Zákrok se provádí v anestézii.

Ilustrační foto: Budoucnost venkovských škol, Pixabay, Pixabay License

Speciální léčebná metoda je vhodná jen pro těžké případy, kdy pacienti s chronickou bronchitidou vykašlávají hustý hlen minimálně tři měsíce a potýkají se s tím aspoň dva roky po sobě. Už teď mají v pražské Krči vyhlídnuté další dvě pacientky. Klíčové podle Vašákové je, že nesmí kouřit, jinak nemá zákrok prakticky žádný efekt.

Prahu zaplavily žluté květy - den proti rakovině

Žluté květy jako symbol Českého dne proti rakovině | Foto: Tomáš Adamec, Český rozhlas

Právě na riziko kouření upozorňoval i Český den proti rakovině. Skupinky dětí zaplavili Prahu a za drobný příspěvek lidé dostali tradiční žlutý kvítek a letáček.

Kouření se na rakovině výrazně podílí. V tabákovém dýmu jsou tisíce chemikálií a toxinů. Minimálně u 70 z nich bylo prokázáno, že jsou rakovinotvorné. A iniciují nejméně 50 dalších život ohrožujících chorob. V Česku se v posledních letech snižuje počet kouřících mužů, zato roste kuřáctví mezi ženami a mladistvými.