V Británii zemřel egyptolog českého původu Jaromír Málek. Digitalizoval archiv Tutanchamona

V Egyptě pracoval na vykopávkách a výzkumech v Núbii, Abúsíru, Sakkáře a Memfisu. Je autorem desítek odborných článků a knih, v češtině vyšly jeho popularizační publikace Tutanchamon: největší objev egyptologie a Kočka ve starém Egyptě.

Jaromír Málek pracoval na konci 60. let v Británii a v roce 1970 se zde rozhodl zůstat. Působil na Fakultě asijských a blízkovýchodních studií Oxfordské univerzity. V Griffithově ústavu byl více než čtyři desítky let editorem Topografické bibliografie staroegyptských hieroglyfických textů.

Před několika lety se s Jaromírem Málkem v Praze potkala kolegyně Milena Štráfeldová. Mimo jiné se dozvíte, kdy se poprvé dostal do Egypta, co ho tam nejvíc zaujalo, které jeho knihy byly přeložené do češtiny a zda by dokázal žít ve starém Egyptě.