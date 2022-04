Velikonoce v Zambii: Vajíčka barvíme, pomlázku jsme manželům nedovolily

Foto: archiv Zuzany Mukumayi

První africké Velikonoce jsem strávila v Ugandě, v paměti mi utkvěl malý křížek umně spletený z kousku palmového listu. Tento křehký křížek mi dali italští kolegové na Květnou neděli. Tehdy jsem zjistila, že naše česká Květnová neděle je vlastně Palmová neděle.

V Zambii se Palmová neděle slaví stejně, lidé zamíří do kostela, každý se svou palmovou větví, kterou kněz či pastor požehná a po mši pak z kostela vychází průvod. Věřící rozdávají kolemjdoucím kousky větví, které představují ty stejné větve, které lidé rozložili po zemi při příjezdu Ježíše do Jeruzaléma symbolizující příchod míru.

Zambijské Velikonoce

Foto: archiv Zuzany Mukumayi

Stejně jako v Česku, i v Zambii je státní svátek na Velký pátek a Velikonoční pondělí, ale naše české tradice tu nenajdete. Tedy kromě česko-zambijských domácností.

Zambie sama sebe označuje jako křesťanský národ, tudíž pro ty náboženštěji založené Zambijce a Zambijky oslava Velikonoc spočívá v návštěvě kostela. Na vesnicích se nic extra zvláštního kromě velikonoční mše neděje, ve městech prosakují západní tradice, většinou v podobě čokoládových vajíček a zajíčků, které si můžete koupit v supermarketu za, řekla bych s nadsázkou, nekřesťanské ceny. Díky britské koloniální minulosti se občas konají také hony na vajíčka.

Nedokonale obarvená vajíčka zachraňují samolepky z Česka, popřípadě Velikonoční košilky či ručně háčkovaná kuřátka, která se mi tu za ta léta nastřádala od maminky bývalé české kolegyně. | Foto: archiv Zuzany Mukumayi

V Zambii se obvykle každá příležitost svátků využije k tomu, aby se uspořádal braii, neboli grilovačka. Nezáleží na tom, zda jsou Velikonoce, Vánoce, Den nezávislosti, Svátek Práce nebo zambijská alternativa našich červencových svátků připadající na první červencové pondělí a úterý, vždy je to ten správný čas na to svolat přátele a rodinu, nakoupit maso, pití, zařídit hudbu a den si náležitě užít. Myslím, že je docela přesné říci, že více lidí slaví Velikonoce grilováním než chozením do kostela.

Dříve jsme Velikonoce neřešily

Kraslice u rodiny Tembo. | Foto: Soukromý archív Kamily Hejlík Tembo

V Zambii je několik česko-zambijských párů, v drtivé většině české ženy, které si vzaly zambijské muže. Já, Kamila i Tereza jsme na tom všechny podobně, co se týče oslav Velikonoc. Slavíme hlavně kvůli našim dětem. Dříve jsme Velikonoce nestavily téměř vůbec, byly to zkrátka dva dny volna navíc a prodloužený víkend představoval ideální okamžik na naplánování nějakého výletu.

Své první zambijské Velikonoce jsem strávila ve městě Solwezi na severozápadě Zambie asi hodinu a půl od uprchlického tábora, kde jsem pracovala. Můj nejlepší kamarád zrovna odjel a já tak trávila Velikonoce sama. Mou náplní velikonočního času byly túry k památníku v místní přírodní rezervaci, kde jsem si užívala nádherné přírody a flóry.

Kraslice u rodiny Tembo | Foto: Soukromý archív Kamily Hejlík Tembo

Samozřejmě mluvím z pozice Češky, která pochází z nekřesťanské rodiny a náboženské tradice jako chození do kostela se nikdy nedodržovaly. Velikonoce pro mě bylo barvení vajec, chystání chlebíčků, snaha utéct výprasku, panáky slivovice (ne pro mě, ale příchozí pány) a hlavně dva dny volna navíc.

České Velikonoce pro naše děti

Barvení vajec není zrovna jednoduché a výsledek má daleko do dokonalosti. | Foto: archiv Zuzany Mukumayi

Abych nesdílela jen svůj pohled na Velikonoce v Zambii, oslovila jsem i Kamilu a Terezu, které tu také žijí. Každá z nás sice bydlí v jiné části země, ale náš přístup k Velikonocům, včetně zambijské velikonoční zkušenosti je hodně podobný. Velikonoce oslavujeme v českém stylu a žádná z našich rodin neoslavuje Velikonoce v kostele, i když jsou naši partneři křesťané.

Oslavu českých Velikonoc v Zambii bych hodnotila třemi výrazy: svoboda, kreativita a originalita. Výhodou života v zahraničí je to, že si můžeme vybrat, jaké zvyky či tradice chceme udržovat. Bez vlivu širší rodiny a společnosti v tom máme opravdu větší svobodu toho, jaké „tradiční“ Velikonoce si vytvoříme. V Zambii tedy neučíme naše muže plést pomlázku a chodit nás mrskat, ale barvíme vajíčka a vytváříme velikonoční výzdobu.

Velikonoční kraslice, zajíčci a palmy | Foto: archiv Zuzany Mukumayi

Barvení vajíček se může zdál banální, ale nic není tak jednoduché, pokud jste na jiném kontinentu několik tisíc kilometrů od Česka. Zaprvé je totiž relativně těžké sehnat bílá vajíčka, která jsou běžná v Česku, v Zambii jsou naopak vzácná. Místní lidé světlá vejce kupovat nechtějí, protože je považují za nekvalitní. Barvení cibulovým slupkami nepřipadá v úvahu a světlé barvy taky moc nefungují. Pokus o otisky lístků a květin se nám taky moc nepovedl, ale jak se říká, jde o radost z procesu, ne výsledek.

Tereza měla hodně podobnou zkušenost: „Zkoušela jsem obarvit vejce jedinou potravinářskou barvou, kterou jsem doma našla. Mamka to na messengeru ohodnotila jako „na ty podmínky dobré“ a mé dceři Rozárce zelená vajíčka moc chutnala. Ostatní členové domácnosti se je báli jíst.“

Rozárka a naše zelená velikonoční vejce | Foto: Soukromý archiv Terezy Kaumy

Kamila zvolila jinou alternativu, a to je malování vyfouklých vajíček, což je mimochodem i skvělá výtvarná aktivita pro děti. A volnočasových aktivit je v Zambii vždy málo, takže jakákoliv „novinka“ je vítaná. „Tradice malování vajec se v naší domácnosti ujala, protože tu máme převahu žen. Já, naše dvě dcery a neteř. Tradiční pomlázku jsme manželovi nedovolily,“ směje se Kamila.

Kraslice u rodiny Tembo. | Foto: Soukromý archív Kamily Hejlík Tembo

A právě v přípravě velikonočních vajíček a vůbec velikonočních dekoracích přichází na řadu kreativita a originalita. Pamatuji si, že v rámci mini přípravy na své první zambijské Velikonoce jsem ve svém kulatém domku zavěsila na šnůru asi čtyři vyfouklá vejce pomalovaná fixy, které jsem si vypůjčila z kanceláře. A u Tembových můžete najít na vejcích velmi zajímavé kresby.

V mém případě jsou přípravy na Velikonoce zajímavým logistickým cvičením, barvy na vajíčka či různé další typicky české dekorace se tady nedají koupit. Logistický řetězec většinou spočívá v tom, že naše česká babička nakoupí během velikonočního období barvy, nálepky, ozdoby, které nám během roku pošle a my je použijeme během Velikonoc o rok později.

Kraslice u rodiny Tembo. Malá Kamilka maluje velikonoční kraslici. | Foto: Soukromý archív Kamily Hejlík Tembo

Britskou tradici velikonočního honu na vajíčka minulý rok uvedla do praxe Tereza. „Loni se všechno na Velikonoce hezky sešlo, doma byly všechny děti, včetně těch od sousedů. Nakoupila jsem nějaké dobroty a balónky a uspořádala náš vlastní hon na vajíčka. Balónky měly symbolizovat vajíčka, u každého z nich byly schované sladkosti a dárečky. Všechny děti hledaly společně a potom se o dárky rozdělily.“

Zambijsko-české Velikonoce jsou klidným svátkem. Dva dny volna, krásné počasí, radost dětí z barvení a malování vajíček, úžas ostatních Zambijců a Zambijek nad našimi českými tradicemi a krásnými vajíčkovými výtvory (výhodou je, že nemají s čím srovnávat!) a jistota, že nás nikdo ráno nevyžene pomlázkou z postele jsou zárukou rodinné pohody.