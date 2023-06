Vězení narušilo mnoha mužům vztahy s dětmi. Bělušická věznice jim nabízí Pappa program

Pobyt ve vězení naruší vztahy mnoha mužů s jejich dětmi. Ke zlepšení by měl pomoct tzv. Pappa program. Zapojily se do něj věznice v Horním Slavkově, Pardubicích, Znojmě a v Bělušicích na Mostecku, kde právě skončila jeho první pilotní část.

Právě děti si do života často nesou negativní emoce. Zažívají hanbu i pocit viny, že je jejich rodič ve vězení. V mnoha případech nedokážou porozumět své vlastní situaci a čelí problémům doma i ve škole. Stejné problémy měl i jedenáctiletý syn pana Radka, který se s ním díky programu sblížil. Program chválí i ředitel věznice Belušice Ondřej Kroupa.

"Program se jmenuje Pappa program a Vězeňská služba se nechala inspirovat norskou Vězeňskou službou, odkud ten program přichází, a my se teď tento program snažíme implementovat do chodu věznice Bělušice. Všechno je to placeno norskou stranou, z tvz. Norských fondů."

Jak ten program probíhá? Kdo do něj může vstoupit a kolik je aktuálně účastníků?

"Teď skončila první část pilotního programu. Bylo do něho začleněno sedm odsouzených. Z nich program úspěšně absolvovalo šest. Do programu jsou vybíráni motivovaní odsouzení, u kterých opravdu cítíme snahu po změně, kteří mají třeba problémy v rodině. Těm se snažíme přes tento prgram nějak pomoci. Další běh s další částí odsouzených začne v září."

Bonusem je dětský den na zahradě

Vychovatel a lektor programu Milan Hanslík přiblížil, jak setkání, která vedl, vypadají. Součástí jsou lekce zaměřené na výchovu, násilí v rodině, ale i zvládání emocí.

"Primárně jsou to sezení s odsouzenými, kdy sedíme ve skupince a rozebíráme různá témata, jako jsou třeba emoce dětí nebo chování dítěte, zkušenosti s vlastní výchovou i zkušenosti z dětství těch odsouzených. Jak vlastně probíhá výchova ze strany mých rodičů. V rámci programu je i možnost individuální sezení s odsouzeným, jednak můžou být i sezení s rodinou odsouzeného, kdy se řeší přímo konkrétní problémy v té rodině. Na závěr toho programu máme ještě takový bonus v podobě dětského dne, kdy odsouzení připraví různé aktivity, napečou různé dobroty, nakoupí si sladkosti pro děti tady ve vězeňské kantýně. Máme okrasnou zahradu, kde probíhá celodenní akce pro děti."

Viděl jste příběh, kdy dítě zvládlo navázat kontakt s otcem?

"Určitě můžu vypíchnout jednu situaci, kdy měl odsouzený problém navázat kontakt se svojí dcerou. Ta k němu moc netíhla, protože už je po několikáté ve výkonu trestu a vlastně na tu dceru vůbec neměl během jejího dospívání čas. Tím programem získal zkušenosti, které jsme mu přidali my, i ostatní odsouzení a vlastně si k té dceři a ona k němu pomalu nachází cestu."

Jaký vidíte rozdíl na začátku a na konci programu?

"Určitě, hlavně v přístupu těch odsouzených k dětem. Na začátku, když vstoupili do programu, tak se každý viděl jako nejlepší rodič s tím, že něco zanedbali, ale že milují svoje děti, že jim dávají všechno. Postupně rozkrývají to, že ty děti víceméně zanedbávali, že zanedbávali výchovu, zanedbávali jejich potřeby. A to si uvědomí."

Program bude pokračovat

Na odsouzené otce i jejich děti mají lekce velmi pozitivní vliv, souhlasí ředitel věznice Ondřej Kroupa.

"Už teď, na základě pozitivních zpětných vazeb jak od našich lektorů, kteří sami získávali nové zkušenosti v práci s odsouzenými, tak i ze strany odsouzených a jejich rodin mám pozitivní zpětnou vazbu, tak očekáváme, že tento program budeme po ukončení té pilotáže implementovat do chodu věznice."

Jak jsou připravené prostory pro setkávání s rodinami?

"Museli jsme upravit prostory ve věznici, kdy jsme připravili civilnější prostory pro odsouzené, ale hlavně pro jejich rodiny, aby návštěva věznice zvlášť pro malé děti nebyla tak stresující."