„Vienna meets Prague“: festival propojil Prahu a Vídeň

Anna Rendl (vlevo) a Tereza Chaloupková | Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

„Prahu a její mladou kulturní scénu jsem si zamilovala. Když se člověk prochází městem, cítí z něj vyzařovat obrovské nadšení. Trochu této energie jsem chtěla přenést i do Vídně, a tak vznikla tato iniciativa,“ říká kulturní manažerka Anna Rendl. Mladá Rakušanka založila festival „Vienna meets Prague“ před více než rokem:

„Myšlenka se zrodila uprostřed lockdownu. Tehdy jsme si řekli: ‚Všechny akce a festivaly se ruší, co budeme dělat? Založíme nový festival.‘ Byl to dost odvážný počin. Ale jako nová iniciativa jsme byli flexibilní a dokázali jsme dobře reagovat na pandemii a omezení v kulturní sféře. To nám to jisté míry usnadnilo práci.“

Setkání v Café Westend | Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

První festival se konal v září 2020. V zimě přišel další lockdown a s ním napjaté čekání, zda vůbec a v jaké podobě bude možné uspořádat druhý ročník. Ten se nakonec odehrál krátce po povolení kulturních akcí Rakousku, od 12. do 20. června. Zájemce o českou kulturu neodradily od návštěv výstavy, literárních čtení či koncertů ani nezbytná opatření, ani mimořádně horké počasí. Anna Rendl přibližuje koncepci festivalu:

Martina Smutná | Foto: Česká televize

„Chtěli jsme nabídnout něco starého, tradičního a známého, což v tomto roce reprezentuje spisovatel Bohumil Hrabal. A na druhé straně něco nového, současného. Letos je to výstava feministického umění ‚Pokorná‘ výtvarnic Martiny Smutné a Sáro Gottstein v Exile Gallery.“

Jaroslav Rudiš | Foto: Kristýna Jordánová

Hlavním dějištěm festivalu se o uplynulém víkendu stala tradiční vídeňská kavárna Café Westend. Současní čeští autoři Radka Denemarková a Jaroslav Rudiš zde četli ze svých románů a zúčastnili se též diskuse o životě Bohumila Hrabala a světovosti jeho literárních děl. Denemarková při tom upozornila na mýtus, kterým je Hrabal, i vlastní zásluhou a své zálibě v mystifikaci, opředen:

„Čtenáři a čtenářky na celém světě si oblíbili představu o českých hospodách, v nichž si lidé vyprávějí skvělé příběhy, které pak spisovatelé dále zpracovávají ve svých knihách. Lidské a milé příběhy, plné vtipu, černého humoru a ironie. S pravdou to nemá nic společného, neboť v Česku najdete mnohem víc hospod, ve kterých vládne hloupost a cynismus. Bohumil Hrabal je podle mě opravdu světový autor, který dokázal do svých knih včlenit filozofii. Hospodské historky jsou pro mě vedlejší. Hrabal byl velice sečtělý a vzdělaný, mnohokrát četl Konfucia, Lao-c´, Franze Kafku a další autory světové literatury. Směs toho všeho je Bohumil Hrabal.“

Café Westend | Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Debatu o spisovateli doplnila rakouská premiéra filmu Perličky na dně, natočeného roku 1963 na motivy pěti Hrabalových povídek.

O tom, co spojuje Čechy s rakouskou metropolí, přijeli z Prahy do Café Westend diskutovat publicista a autor knihy ‚Češi patří k Vídni‘ Jiří Kamen a spisovatelka Pavla Horáková. Debatu iniciovala novinářka Tereza Chaloupková:

Václav Fuksa | Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

„Do Vídně jsem přišla studovat v roce 2015. Na každém rohu jsem tu narážela na důkazy úzkého propojení mezi Českem, zejména Moravou, a Vídní. Téma jsem dlouho nosila v hlavě a nyní jsem si řekla, že přišel čas pozvat do Vídně zajímavé odborníky a promluvit si s nimi o tom.“

Hudební doprovod dnů české kultury nabídl kytarista Václav Fuksa s vlastními úpravami českých lidových písní a dívčí kapela Tamara.

Na přípravě festivalu „Vienna meets Prague“ se podílely Velvyslanectví ČR ve Vídni, České centrum ve Vídni, vídeňský Institut für die Wissenschaft vom Menschen, Národní filmový archiv a další instituce.