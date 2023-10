Vrcholové manažerky a péče o rodinu. Dá se to zvládnout? Ano, ale musí si říct o pomoc

Jaké to je být vrcholovou manažerkou a zároveň se starat o děti a rodinu? Jak se jim podaří najít čas na své zájmy? Potřebují pomoc okolí? A jak je vnímají muži? Cítily nad sebou onen pověstný skleněný strop, který je pro ženu těžké prorazit a postoupit dál v kariéře? Nejen na tyto otázky odpoví Jana Studničková a Irena Hýsková manažerky z oblasti IT z fimy Thein.

"Já si myslím, že se to strašně zlepšilo, aspoň tak to vnímám. Muži mají větší pochopení a jsou víc jako doma. Zapojují se i do domácích prací a péče o děti apod.. Rozhodně víc než dřív."

Cítily jste nad sebou, jak onen pověstný skleněný strop. Je složité ho prorazit?

"To vůbec nezaznamenala. Opravdu ne, respektive ne proto, že bych byla žena."

"No, já myslím, že skleněné stropy existují. Měla jsem určitě v minulosti štěstí, že jsem narazila na kolegy muže, kteří byli opravdu podporovatelé žen a zároveň měli doma manželky, takže tomu rozuměli. To si myslím, že mi hodně pomohlo, protože když při vás stojí ta mužská část, tak mám to opravdu tu práci usnadní."

"Měla jsem tendenci se u té otázky zamýšlet sama nad sebou. Ale je pravda, že jsem často v týmu řešila situaci jiných kolegyň. Třeba když otěhotněly a odcházely na mateřskou. A okolí mi dávalo jasně najevo, že musím toho člověka okamžitě v týmu nahradit. A já jsem prostě nechápala, o čem je řeč. Přece se o tom pobavím s tou dotyčnou, a tak, jak to bude cítit a chtít, tak to prostě budeme realizovat. Zažila jsem opravdu i tlak, že to nejde. Prostě ať ona říká, co chce, musíš ji vyměnit. A to jsem tedy byla překvapená.

Jana Studničková, CEO iBusiness Thein | Foto: Rubikon PR

A je pravda, že to zase souviselo se skupinou, která byla mezinárodní. Byly tam hodně kolegové expati, kteří byli zvyklí na to, že jejich ženy nepracují, a tím pádem si to vůbec nedovedli představit, protože doma čelili tomu tlaku manželek, kolik mají práce s dětmi a s domácností. Takže oni promítali tuto svoji osobní zkušenost, že není možné pracovat, když žena má doma to malé dítě. To jsem musela řešit. Ale zároveň, sama v té době ještě bezdětná, jsem k tomu přistupovala s ohledem na preferenci té dané kolegyně. A možná, kdybych už tenkrát věděla, jaké to je, tak bych k tomu nepřistupovala tak optimisticky a s takovou důvěrou. Ale na druhou stranu je pravda, že mě nikdy nikdo z nich nezklamal."

Narazili jsme na péči o děti. Jak se dá skloubit práce vrcholové manažerky, děti a rodina volný čas?

"Tak já myslím, že v současné době to lze skloubit, protože když děláte vrcholnou manažerskou pozici, můžete si požádat o pomoc nějakou paní, která vám pomůže, vyzvedávají děti apod.. Já třeba osobně si myslím, že není ani problém si říct o to, že vám někdo pomůže doma uklidit apod.. Je to přesně o tom, jak si ty jako aktivity rozložíte. Ale je to náročné."

"Já mám dítě poměrně malé a začala jsem pracovat, když dceři byly čtyři měsíce. Nejdřív na půl úvazku a pak od jejího půl roku nebo sedmého měsíce na plný. Je to věc organizace. Mám dvě chůvy a paní na úklid a nestydím se za to. Bez toho bych vůbec nemohla fungovat. Na druhou stranu, jestli ženy před námi vybojovaly to, že my můžeme dělat to, co teď děláme, tak myslím, že na nás ještě zbývá vybojovat to, abychom nemusely dělat všechny ty ostatní věci, protože ono je hezké, že si to zaplatíme a zorganizujeme, ale pořád jsme to my, kdo to organizuje. Pořád musíme mít v hlavě a v diáři kdy, kde, co, všechny ty kroužky, všechny doktory, očkování. Manžel má čistou hlavu, ten přijde a zeptá se, kdo odveze dceru. Ale já jsem ten mozek, který to odpracovává. Paní na úklid může přijít třikrát týdně, což k nám chodí, tak stejně ten večer ty skleničky z toho stolu se neodnesou, to prádlo se taky samo nevypere atd. atd.. A pořád je tam z mého pohledu relativně hodně agendy, která je prostě na nás."

Nesetkáváte se třeba s postojem okolí: No jo, ta se má. Té někdo uklidí. Nevidíte závist?

"Já tedy musím říct, že určitě moje kamarádky mě v tomto případě nějak neodsuzují, ani neodsuzovaly. Naopak se mně vždycky ptají, jak to zvládám všechno zorganizovat. Takže neměla jsem takovou negativní zkušenost za celou dobu."

Uvědomuje si kolektiv, který řídíte, co všechno musíte zvládnout?

Irena Hýsková, CEO Thein Security | Foto: Rubikon PR

"Protože jsme ve světě IT, tak já třeba používám takovou paralelu, že mít to malé dítě, to je něco jako taková aplikace na pozadí. To prostě v tom počítači běží, i když všechno funguje bezvadně, tak ale bere to nějakou energii. A když to zhavaruje, tak zhavaruje všechno ostatní. To prostě můžete stát místnosti před investorem nebo před klientem, a když mi prostě z té školky zavolají, že dítě je nemocné, přijeďte, tak se prostě seberu a odjedu."

Když se ohlédnete za svojí kariérou dosavadní, co bylo nejtěžší?

"Pro mě je nejtěžší udržovat si i svůj vlastní život. Potřebuji sportovat, abych se dobře cítila, abych byla v kondici, abych to zase třeba mohla všechno zvládnout apod.. Chci jet někam na dovolenou třeba i sama bez rodiny. Chci si udržovat prostě dobré vztahy se svými přáteli, s kamarádkami apod.. Takže toto zvládám někdy s vypětím všech sil. Uhájit si ten osobní prostor a volný čas je vlastně druh taky práce nebo prostě aktivity, nad kterou člověk musí přemýšlet a plánovat."

"Toto můžu naprosto potvrdit, že je ta nejtěžší věc, udělat si ten prostor pro sebe. Už mám děti větší, takže sportovní aktivity rádi dělají se mnou, nebo zatím je stále rádi dělají se mnou. Ale potvrzuji jednoznačně, že udržet si nějaký prostor pro sebe je asi na tom opravdu to nejtěžší."

A co vás nejvíc potěšilo během kariéry?

"Možná budete mít pocit, že jsou znovu trochu utíkám. Ale pro mě nejdůležitější v celé mé kariéře je, že navzdory tomu, že jsem vždycky hodně pracovala a třeba i hodně cestovala, takže přesto všechno mám víc než 20 lety spokojený vztah a manželství a bez té opory bych to prostě nezvládala. Takže toto pro mě je vlastně největší úspěch v kariéře, že se nám to podařilo udržet."

"Já za úspěch považuji to, že mě ocení nejenom doma, třeba i pubertálního věku. Řeknou: mami, ty jsi dobrá, tys to dala, a samozřejmě i kolegové."

"Vzpomněla jsem si na jednu debatu s kamarádem právě na téma dělby práce, nebo té odpovědnosti doma. Můj bývalý kolega je poměrně vytížený člověk, vydělává spoustu peněz, má spoustu zodpovědnosti, hodně cestuje. Jednou si mi stěžoval, že přijel domů, a že tam není uklizeno, že neměl žádné vybrané džíny, apod.. A hrozně se rozčiloval, proč o jeho žena nedělá. A já říkám a co ti brání, aby sis ty džíny vypral sám. On na to: Moment, moment. Já tady přece vydělávám ty peníze. Já nosím domů pětkrát tolik co ona atd. atd.. Říkala, jsem: prosím tě, souvisí? Co kdybys žil se mnou? Já vydělávám stejně jako ty, a pak bychom tam seděli a koukali na ty džíny, že se vyberou sami? Toto si myslím, že je velký problém, ten náhled na to, že kdo víc vydělává, tak potom jako doma může dělat míň? My máme s Irenou tu zkušenost, že asi vyděláváme podobně jako ty naši muži, takže i v tom je ta naše pozice nějak lepší? To je otázka."

"A já se i svoje děti snažím vést k tomu, aby pomáhaly bez ohledu na to, jestli je to dcera nebo kluk. A snažím se, abychom nerozdělovali třeba doma domácí práce na ženské a mužské, což se občas stává. Proč bych to měl já dělat? To ať to udělá Tereza. Tak vždycky říkám měli byste se naučit obě dvě aktivity. Nikdy nevíte, kdy se vám budou hodit."