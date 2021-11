Vycraftěná čeština

Minecraft je počítačová hra odehrávající se v otevřeném světě, kde má hráč neomezenou svobodu pohybu a činností. Dnesd nabízíme spovník pro její lepší porozumění.

Foto: fancycrave1, Pixabay, CC0

Vše začíná vygenerováním jedinečného prostředí – worldu. V této singleplayerové variantě si hráč zvolí jeden z několika herních módů a vybere stupeň obtížnosti. Je libo peaceful, normal, nebo hard? Jakmile se panáček zrodí, prohlédněte mu kapsy. To je jeho inventář, který obsahuje veškeré předměty, které máte k dispozici. Dávejte si ovšem pozor, aby inventář nebyl full, pak budete muset chtě nechtě z kapes vyhazovat. Držíte-li krumpáč, nebo čízl, kopejte. Seč vám síly stačí. Bloky rozhodně sbírejte. Hlína, kámen, dřevo, uhlí, iron, coblestone, redstone, … existuje jich nepřeberné množství. Ze surovin pak můžete tvořit. V craftingboxu si lze podle receptů, tedy návodů na výrobu, vycraftit co hrdlo ráčí. Sestavte si postel, postavte dům a nezapomeňte získat jídlo, svou postavičku totiž musíte občas feednout. Nebudete-li chtít všechno nosit po kapsách, vytvořte si chestku – truhlu na poklady. A pokud si oblíbíte právě činnost dolování, mějte u sebe vždy dostatečnou zásobu torchek. Pochodně vám nejen osvětlí zdi, ale i usnadní cestu zpátky.

Foto: SkyeWeste, Pixabay, CC0

Uchopíte-li pro změnu meč, ať už stoneový, nebo ironový, jste připraveni k boji. Před moby – nepřátelskými stvořeními – vás totiž nic neochrání. Potkat můžete creepera, zombie, skeletona, whitermana, enderdragona a spoustu dalších. A hlavně neuklouzněte po slajmovi! Věřte nebo ne, spawnovat se může cokoliv kdekoliv, především v temných zákoutích nebo jeskyních a po západu slunce. Vy buď zbaběle utečete, nebo se pokusíte je killnout. Útočení nebo bránění se mobům ale něco stojí. A pokud nechcete hru leavnout, sledujte stav svého zdraví. Stane-li se však, že o život přijdete, můžete portnout svou postavičku do hry zpět, a to vygenerováním přesných souřadnic místa, kde se nacházela. Prostředí Minecraftu nabízí nekonečnou spoustu možností – nejen, že nebudete vědět, kde začít, ale ani kde skončit.

Podívejme se nyní, co se to vlastně se slovy děje. Slova cizího původu se postupně přizpůsobují výslovnosti a pravopisu jazyka jiného, do něhož pronikají. Takovému jevu se říká adaptace. Původně anglická pojmenování se do češtiny adaptují na různém stupni.

Foto: Enderflame_Blackwings, Pixabay, CC0

Podstatná jména procházejí gramatickou, tvarotvornou adaptací, je jim přidělen rod a podle českých vzorů získávají pádové koncovky, například: potkat creeper-a, uklouznout po slajm-ovi, držet čízl-0 apod.

U přídavných jmen doprovází tvarotvornou adaptaci adaptace slovotvorná – tvoří se jako nová slova, a to nejčastěji pomocí (slovotvorných) přípon: stone-ový < stone, iron-ový < iron.

Podobně je tomu u sloves. Všimněme si např. přípon –nou–, –ova–, –i–, kterými se tvoří slovesa podobná původním českým: feed-nou-t, spawn-ova-t, craft-i-t. Od slovesa craftit/craftovat se už i v psané češtině objevují příbuzná slova jiných slovních druhů, např.: přídavná jména craftovaný, craftovací, craftící, podstatná jména craftění, craftování, crafting, craftingbedna. Postupně se ovšem rozšiřuje původní význam slova craft, tedy ‚vytvořit, vyrobit‘ na význam ‚hraní Minecraftu v širokém slova smyslu‘.

Ať už se tedy zabavíte výrazem craftování tak či onak, nezapomínejte, že co nemá kostičky, toho si nevšímejte.