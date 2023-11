Záchranná stanice v Bartošovicích oslavila 40 let! Je nejstarší ve střední Evropě

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na severní Moravě oslavila už 40 let. Je nejstarším střediskem svého druhu ve střední Evropě. Za 40 let své existence zachránila více než 38 tisíc zvířat.

Naše nejmenší sova Kulíšek nejmenší v rukou pracovníka stanice Jana Kašinského | Foto: Michal Polášek, Český rozhlas

Ještě před otevřením bylo v provizorních podmínkách přijato do péče 263 zvířat. Hlavně dravců a sov, ale i havran, labuť nebo ježek. Dokonce se dochovala kniha z roku 1977. Jak uvedl ředitel Petr Orel, potvrzuje se tak existence útulku pro zvířata na tomto místě. Je tam třeba popsán případ káni.

"Postřelená byla nalezena studenty střední lesnické školy v Hranicích a do péče ji dostal kolega Vladimír Minařík. Měl ji v péči zhruba tři roky. V některých případech jsou tam i fotky," vysvětluje Petr Orel.

Od roku 1997 stanice působí také jako Záchranné centrum CITES, tedy jako dočasné útočiště pro zabavené exempláře podléhající ochraně. Dosud měli v péči přes 1500 zajištěných zvířat.

Nejčastějším zvířetem jsou ježci

Nejčastějším přijímaným zvířetem jsou ježci - skoro 7 tisíc. Ti během zimy hibernují a lidé by je neměli rušit. Může se však stát, že se ježek probudí, je zesláblý, pak by ho měli odnést do záchranné stanice. Starají se tu také o poštolky, těch prošlo záchrannou stanicí přes 5200. Teď se tu chystali vypustit poštolky.

Mláďata ježka | Foto: Klára Křižáková, Český rozhlas

"Tady se připravuje skupina poštolek, která tady byla v tomto roce v léčení, případně jsou tu mláďata. Je to dostatečně velké. Jsou rozlítané, naučené lovit, takže už půjdou do volné přírody," ukazuje voliéru Petr Orel.

Na dalších místech jsou rorýs, káně, kos, zajíc nebo puštík. Tyty druhy patří mezi nejčastější. Tvoří přes polovinu přijatých zvířat. Úspěšnost návratu do volné přírody se pohybuje kolem 54 procent.

Do přírody vypustili 29 mláďat orla mořského

Záchranná stanice spolupracuje s vybranými mysliveckými sdruženími. Věnují se například záchraně populace koroptve. Od roku 1999 do roku 2002 bylo vypuštěno přes 990 kusů. Stanice se věnuje i záchraně sovy pálené a sýčka. Zhruba polovina vypuštěných ptáků pochází z vlastního chovu a ze zoo Ostrava a Hodonín. Ochránci se zapojili i do projektu Návrat orla skalního do Česka. Celkem už vypustili 29 mláďat a vrátili tak orla skalního po 100 letech do naší přírody.

Záchranné centrum pro volně žijící živočichy v Bartošovicích bylo impulsem pro vznik celostátní sítě podobných zařízení. V současné době je v Česku víc než 30 záchranných a regeneračních stanic pro zraněné volně žijící živočichy.