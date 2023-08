Začíná období netopýřích záletů. V liberecké nemocnici jich našli přes 400. Nejvíc záletů je v Liberci, Plzni a v Brně

Co dělat, pokud do bytu zaletí netopýr, poradila Ažběta Čechová z Českého svazu ochránců přírody.

Netopýr v záchranné stanici Archa Liberec | Foto: Lucie Fürstová, Český rozhlas

"Nikdo přesně neví, proč to ti netopýři dělají, protože období rozmnožování už mají za sebou a zimování je teprve čeká. Mnohdy se stane, že zalétnou dovnitř a už nevědí kudy ven. Proto se doporučuje, když máte doma jednoho či dva netopýry, abyste zhasla, odešla z místnosti a otevřela okna dokořán, aby měli co největší prostor dostat se pryč.

Může se stát, že vám někdo doporučí, abyste toho netopýra odchytla, když sám neodletí. Doporučuje se obalit si ruku nějakým hadrem, nebo si vzít rukavice, aby vás nepokousal. On má pocit, když na něj jdete s tou rukou, že ho ta ruka chce sežrat, takže vás může nepříjemně pokousat. Takže rozhodně v rukavicích."

Co když nezalétne jen jeden, ale celé hejno, třeba deset nebo dvacet?

"To už je problém, to bych volala odborníkům. Existuje společnost Nyctalus, kde mají i svoji SOS linku. Pak je ideální odhadnout, kolik těch netopýrů tam máte, kde všude mohou být, a informovat záchrannou stanici, nebo hasiče, kteří k vám jedou. A oni se je pak snaží odchytávat. Netopýři dokáží docela zdevastovat byt, takže je i pro majitele přínosné, když si na to dává pozor."

Plzeň, Liberec, Brno - místa nejčastějších záletů

Jsou místa, kde jsou zálety častější, nebo je to náhodné?

Netopýři v liberecké nemocnici | Foto: Archa Liberec

"Nejvíc asi v Liberci, pak v Plzeň, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Klatovy. Tam to bývá nejčastější. Když jsem dělala rozhovor s jednou odbornicí, tak říkala, že se to i pomaličku blíží k Praze. Snad letos by to nemělo být ještě závažné. Doufejme, že se to u nás v Praze ještě neobjeví, protože to by vznikla panika. Ale může se stát, že tam zabloudí pár jedinců. Takže se to může stát všude, ale v té největší míře se to děje ve městech jako Plzeň, Liberec, Brno."

Pracovníci záchranné stanice Archa měli velký počet netopýrů teď v Liberecké nemocnici.

"V té nemocnici se našlo něco málo přes 400 netopýrů. V Liberci je to nejčastější a nejintenzivnější. Schovávali se různě, jsou to malí netopýři hvízdaví. Jsou malincí a zabydlují se v malých dutinách. Takže v nejrůznějších trubkách, v lustrech, za obrazy. Hledají ty nejmenší prostory, kam by se mohli vměstnat, takže dokáží být neviditelní. Ale když je jich hodně, tak ne každý se schová a jsou tam nějaké hrozny po místnostech těch netopýrů."

Při loňských záletech pomohli ochranáři 1306 netopýrům

Nebyl to jediný případ v Libereckém kraji, už v pondělí Archa zachraňovala z neobývaného bytu v Jablonci 238 netopýrů a také 40 netopýrů z bytu v Liberci. Netopýr se do bytu dokáže dostat i oknem otevřeným jen částečně, takzvaně na větračku. Nejlepší prevencí je podle ochranářů nechat okna zavřená, nebo do nich pořídit síť proti hmyzu.

Netopýr hvízdavý je jeden z nejmenších netopýrů žijících v Česku, živí se letícím hmyzem. Minulý rok v období srpna a září záchranné stanice pomohly celkem 1306 netopýrům. Netopýři jsou podle ochránců neškodní a nejsou člověku nijak nebezpeční.