Zamilovaná Lenky Filipové se i po letech řadí mezi největší hity české pop-music

Foto: Universal Music

V osmdesátých letech se objevila tak trochu jako zjevení. Zasněná, jemná, s kytarou v ruce – vždy trochu jiná než ostatní hvězdy československého popu. Okamžitě si získala přízeň posluchačů svou věrohodnou interpretací skvělých textů především Zdeňka Rytíře, který uměl vystihnout její zasněný naturel. Na texty byla vždy náročná. „Vždycky jsem měla svou hlavičku a s textařem jsem musela být víc na jedné lodi. Musela jsem se s ním dobře znát, což třeba platilo u Zdeňka Rytíře. To jsme se znaly i rodiny. Někdy se dokonce stalo, že ty příběhy, co napsal, se mi pak skutečně staly. Jako by mi psal osud,“ vzpomínala v rozhovoru pro Český rozhlas na skvělého textaře.

To byl bezpochyby i případ hitu Zamilovaná, podle kterého bylo nazvané i její první album. Filipová za něj vděčí svým francouzským zkušenostem – studiu na Mezinárodní hudební akademii v Paříži. Originál totiž vzniknul právě tam, ve Francii, kde jej v roce 1979 napsal i proslavil zpěvák Francis Cabrel. Písní, které se vepsaly do paměti posluchačů, vznikla od té doby celá řada. Za všechny „Prý se tomu říká láska“, „Za všechno může čas“, „Svět se zbláznil“.

Lenka Filipová | Foto: Petra Ševců, Český rozhlas

V repertoáru Lenky Filipové najdeme jak šansony, tak klasické skladby na kytaru. Poslední album "Oppidum" s keltskými písničkami vydala v roce 2018. Deska přináší nové interpretace staré keltské muziky, respektive písní skotského nebo bretaňského folkloru.

„Ráda se učím nové věci. Jak jsem se seznámila s keltskou muzikou, tak mě nejvíce oslovily keltské balady, které mají takový duchovní rozměr a krásně se mi zpívají,“ vysvětluje Lenka Filipová, jak se dostala k tomu, že natočila album keltských písní.

Keltská muzika je podle ní velmi emoční. „Je to naplňující, má to zajímavé vibrace a to mě velmi oslovilo,“ vypráví Lenka Filipová.

Zpívá čtyřmi jazyky. Na úspěšnou hudební dráhu se vydala i její dcera Lenny. Právě s ní nazpívala duet a ústřední song seriálu Kukačky. Jmenuje se "Samotní nejsme nic" a tématem je vztah rodiče a dítěte. Lenny se objeví jako host i na koncertech, které Lenka Filipová v letošním roce plánuje.