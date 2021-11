Zdařilá rekonstrukce. Hrad Helfštýn, který si oblíbili kováři z celého světa, získal cenu za architekturu

Do soutěže komory českých architektů se přihlásila díla postavená v posledních pěti letech. Helfštýn měl velkou konkurenci. Ze 170 vybrala mezinárodní porota 30 staveb, které její členové osobně navštívili.

Miroslav Pospíšil a Martin Karlík | Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Ze sedmi finalistů pak zvítězil Helfštýn. Za úspěšnou rekonstrukcí stojí Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z kanceláře atelier-r. Vyhlášení výsledků prestižní soutěžní přehlídky se zúčastnil i helfštýnský kastelán Jan Lauro.

"Pro hrad Helfštýn je to vynikající vizitka toho, že pečujeme správně o svěřený kulturní majetek a také věřím tomu, že to bude obrovské lákadlo pro širokou i odbornou veřejnost."



To potvrzuje i zájem turistů v letošním roce, pro které se stal velkým magnetem nově zastřešený a obnovený hradní Palác. Helfštýn si mohou lidé prohlédnout o víkendech i v listopadu. A to bez davu turistů.

Helfštýn | Foto: botev, Wikimedia Commons, public domain

Z prostoru pod širým nebem je zastřešená galerie

Hrad si oblíbili také umělečtí kováři z celého světa, kteří sem jezdí už desítky let a nechávají zde svá díla.

Helfštýn | Foto: Tedmek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

"Celý prostor, tím, jak se zkultivoval a částečně zastřešil, nabízí galerii. Najednou je ten kov možné ukázat lidem v plné kráse, aniž by byl ohrožen povětrnostními vlivy, tak jak tomu bylo doposud. Až když člověk vstoupí do té místnosti a zvedne oči k nebi, tak zjistí, že je pod střechou, která přivádí do místnosti úžasné denní světlo."

Je zjevné, které části stavby jsou původní a které nové. Do historické stavby vložili architekti soudobé prvky a propojili přízemí s vyššími podlažími paláce, která byla dosud veřejnosti nedostupná. Dá se vstoupit i na vnější ochoz, pozval k prohlídce kastelán Jan Lauro.

"Přes dvojici věží návštěvníky provede po obvodu historického jádra toho nejstaršího, co Helfštýn nabízí. Teď můžeme zcela bezpečně a pohodlně kráčet kolem dokola."

Rekonstrukce paláce hradu Helfštýn získala i další prestižní ocenění. Posledním byl titul Stavba roku 2021.

10 49.5178684502 17.6282706753 default 49.5178684502 17.6282706753

Unikátní stavbou je i bazén v Lounech - černý krystal inspirovaný Českým středohořím

Do soutěže Stavba roku 2021 přišlo rekordních 90 přihlášek. Do užšího výběru postoupilo 33 z nich a pět získalo titul. Mezi nimi i novostavby.

Městská plavecká hala v Lounech | Foto: Eva Bucharová, Český rozhlas

Oceněná byla například plavecká hala v Lounech, která má podobu zkoseného krystalu z černého betonu, skla a dřeva. Při návrhu se architekti inspirovali zvlněnými křivkami Českého středohoří, kterými se návštěvníci kochají z tobogánu, terasy nebo venkovního bazénu s vodou teplou i přes zimu.

"Mě se na té hale líbí nejen to, jak je postavená, jak je zrealizovaná, ale že má i duši. Tu duši jsem objevil, až když jsem šel vyzkoušet ty služby, které ta hala nabízí," uvedl ředitel plavecké haly Jan Macháček.

Ceny Patrimonium pro futuro uděloval i Národní památkový ústav. Cenu generální ředitelky získala obnova jídelny Libušín. Roubená stavba slovenského architekta Dušana Jurkoviče byla zrekonstruovaná po devastujícím požáru z roku 2014.

Jak uvedla ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, tato akce byla oceněná za to, že je v českém prostředí mimořádná.