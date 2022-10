80 let od popravy 262 příbuzných a spolupracovníků parašutistů, kteří se podíleli na atentátu na Heydricha

Odsouzeni k trestu smrti byli stanným soudem pražského gestapa. Do koncentračního tábora v Mauthausenu byli převezeni z Terezína a 24.10.1942 zavražděni.

Pět kamenů zmizelých před vchodem do domu U Kanálky 1559/5 (dříve Kanálská ulice) připomíná významnou úlohu rodiny Brychových v pomoci skupině ANTHROPOID. | Foto: Milan Polák, Úřad městské části Praha 2

Šlo o pomocníky a příbuzné parašutistů z výsadkových skupin Anthropoid, Silver A, Bivouac, Out Distance, Steel a Intransitive. Většinou to byly celé rodiny (Brychovi, Královi, Kubišovi, Moravcovi, Novákovi, Svatošovi, Svěrákovi, Valčíkovi, Vojtíškovi ad.) včetně dětí ve věku 14-17 let.

Apelplatz v Mauthausenu | Foto: Bundesarchiv Bild 192-179, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

V Mauthausenu byli zavražděni střelou do týla. V místnosti, kam byli posláni na údajnou lékařskou prohlídku, se museli postavit zády ke stěně s vyznačeným výškoměrem. Poté byli skrytým otvorem ve zdi střeleni do týla. Podle mauthausenských knih popravených a vystavených úmrtních listů byli vražděni v intervalech po 2 minutách téměř 9 hodin. Těla byla spálena a popel vysypán na smetiště za táborem.

Další skupina 31 spolupracovníků parašutistů byla v Mauthausenu popravena 26. ledna 1943 a poslední František Pecháček ještě 3. února 1944.

Celkem šlo o 294 popravených, 150 z nich byly ženy.

Foto: Arolsen Archives