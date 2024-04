Americký prezident Joe Biden přijal v Oválné pracovně českého premiéra Petra Fialu

"Potřebujeme se vyrovnat s výzvami, jako jsou ruská agrese na Ukrajině, terorismus či složitá situace na Blízkém východě," uvedl Fiala. V takové situaci je podle něj hluboká bezpečnostní spolupráce demokratických zemí nutností.

Premiér ocenil Bidenovu vůdčí roli v podpoře Ukrajiny a zmínil rovněž loňský podpis dohody o obranné spolupráci (DCA) se Spojenými státy či schválený nákup amerických letounů páté generace F-35. Připomněl také úlohu Spojených států při vzniku samostatného Československa a při zmínce o výborných vzájemných vztazích poukázal na osobnost někdejší ministryně zahraničí USA a pražské rodačky Madeleine Albrightové.

Petr Fiala | Foto: Zuzana Jarolímková, Český rozhlas

Biden ocenil českou podporu Ukrajiny, konkrétně snahu zajistit pro Ukrajince dělostřeleckou munici.

Washington je největším dárcem vojenské pomoci Kyjevu americká vláda pod vedením prezidenta Joea Bidena od začátku ruské invaze posílá na Ukrajinu vojenské vybavení ze svých zásob, které pak doplňuje za peníze uvolněné Kongresem. Na konci loňského roku však vyčerpala poslední prostředky, které zákonodárci na tento účel uvolnili, a americká vojenská pomoc je od té doby ochromená.

Český premiér přivezl Bidenovi zarámovanou fotografii českého prezidenta Václava Havla s Madeleine Albrightovou od Havlova dvorního fotografa Oldřicha Škáchy. Snímek pochází z návštěvy Albrightové v Praze v říjnu 2003. Dalším darem pro šéfa Bílého domu je skleněná kropenka v odstínu světle modré barvy od studentky pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) Anny Martinkové z ateliéru Ronyho Plesla, která vznikla v každé barvě pouze v jediném exempláři. "Má připomínat krásu a důstojnost staveb barokní gotiky i vzdávat hold genialitě Santiniho," sdělila ČTK mluvčí české vlády Lucie Ješátková.

Fiala se setká s krajany i významnými investory

Fiala má na programu také setkání s krajany. Jak uvedla v České televizi kurátorka Milena Kalinovská, příjezdy osobností z Česka či bývalého Československa ji vždy zaujmou, stejně jako celou českou komunitu ve Spojených státech. „Dobře víme, jakou roli sehrál Tomáš Garrigue Masaryk, dobře víme, jak tady zapůsobil Václav Havel,“ připomněla s odkazem na návštěvu prvního českého prezidenta v americkém Kongresu.

Premiér @P_Fiala odletěl do Washingtonu. Zítra ho čeká přijetí v Bílém domě a jednání s prezidentem @JoeBiden. „Jde o potvrzení skutečně historicky nejlepších vztahů mezi našimi zeměmi. Rozvíjí se strategická, bezpečnostní a ekonomická spolupráce," řekl před odletem. pic.twitter.com/z2EWQXdpK4 — Úřad vlády ČR (@strakovka) April 14, 2024

Milena Kalinovská emigrovala z Československa po sovětské okupaci. Do USA se přestěhovala na konci 80 let, později vedla Institut současného umění v Bostonu a pracovala i v Hirshhornově muzeu ve Washingtonu nebo v Muzeu soudobého umění v New Yorku. Osobně navštívila i oválnou pracovnu. Mezi českými krajany, se kterými se Fiala setká, by měla být mimo jiné i dcera Milady Horákové, Jana Kánská.

Petr Fiala má v úterý v plánu vystoupení v Hudsonově institutu, což je think-tank zaměřený zejména na otázky spojené s národní bezpečností a zahraničněpolitickými tématy.

Před odletem z USA uctí Fiala památku Václava Havla a Tomáše Garrigua Masaryka. Havel má bustu v Kongresu a Masaryk sochu v diplomatické čtvrti. Premiér by se měl také sejít s významnými českými investory na americkém trhu.

V Bílém domě jednali premiéři Klaus, Zeman, Špidla či Babiš

Bílý dům navštívila většina premiérů samostatné České republiky. Prvním z nich byl již v říjnu 1993 Václav Klaus, který se setkal s viceprezidentem Albertem Gorem, s nímž jednal o záměru ČR vstoupit do Severoatlantické aliance. Podruhé se Klaus v roli předsedy vlády do sídla amerického prezidenta dostal v květnu 1995, kdy jednal s prezidentem Billem Clintonem také o české cestě do NATO.

S Clintonem se ve Spojených státech setkal jako premiér také Miloš Zeman, a to v listopadu 1999 na slavnostním setkání na Georgetownské univerzitě k 10. výročí pádu berlínské zdi. Do Bílého domu se ovšem Zeman dostal až za George Bushe, a to v listopadu 2001 krátce po teroristických útocích na USA. Bush tehdy ocenil informace od českých tajných služeb týkající se schůzky jednoho z útočníků z 11. září Muhammada Atty s iráckým diplomatem v Praze (o tom, zda se setkání opravdu konalo, ovšem dodnes panují pochybnosti).

V červenci 2003 navštívil dokonce dvakrát Bílý dům tehdejší sociálnědemokratický premiér Vladimír Špidla. Třetím českým premiérem, který se v Bílém domě setkal s prezidentem Bushem, byl v únoru 2008 Mirek Topolánek. Do Washingtonu přiletěl mimo jiné kvůli podpisu memoranda o zrušení amerických víz pro české občany. Do Bílého domu se podíval také premiér Petr Nečas a Andrej Babiš.