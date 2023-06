Brno studenty láká

Sophie Goravanchi z Hamburku v Brně studuje mezinárodní vztahy a evropskou politiku.

Sophie Goravanchi | Foto: Archiv Sophie Goravanchi

„Četla jsem, že v Brně máte nejlepší univerzitu ve střední Evropě pro stadium mezinárodních vztahů. Kromě toho jsem vždycky chtěla žít v Česku, protože jsem napůl Češka, ale nikdy jsem tu nežila. Měla jsem chuť vyzkoušet, jaké to tady je.“

Se studiem v Brně je Sophie spokojená:

„Studenti pochází z různých koutů světa a všechny nás zajímá politika, historie a geografie. S lidmi z mého kurzu vycházím výborně a líbí se mi i náplň kurzu. Rozhodně mě to oslovuje víc než čistá politologie. Musíme hodně číst a psát eseje. Je to velmi aktivní studium."

Na Brno si zvykla, ale zůstala patriotkou rodného města.

„Brno je mnohem menší než moje rodné město Hamburk. Na to jsem si musela nejdřív zvyknout. V Hamburku mi trvalo hodinu, než jsem se dostala na univerzitu. Tady je 20 minut. Abych byla upřímná: Myslím, že Hamburk je hezčí," říká.

Brno | Foto: Leonhard_Niederwimmer, Pixabay, Pixabay License

Populární je také stadium medicíny v angličtině. V pátém ročníku je například Sina Skandera.

Foto: Archiv Masarykovy univerzity

„Hledela jsem se hlavně univerzity v okolí Německa a nebo nedaleko Mnichova, protože odtud pocházím. Pak jsem narazila na Univerzitu Karlovu v Praze a Masarykovu univerzitu. Moc jsem chtěla do opravdového studentského města, a to je spíš Brno než Praha. Univerzita má také kampus a simulační centrum, které jsou zcela nové. Proto jsem si vybrala Brno.“

Studenti se v Brně nenudí:

Foto: Archiv Masarykovy univerzity

„Je to skutečné studentské město. Je zde mnoho barů a také mnoho příležitostí ke sportu a pobytu na čerstvém vzduchu. Pokud pocházíte z Německa, vše je také relativně cenově dostupné. Díky tomu je studentský život ještě lepší. Obrovský počet studentů Erasmu také přináší do města závan čerstvého vzduchu. Je zábavné zde studovat. Samozřejmě vždy záleží na tom, co hledáte. Pokud chcete bydlet ve velkém městě, kde se každý víkend děje něco jiného, ​​Brno nemusí být tou správnou volbou. Ale pro mě to byla opravdu perfektní volba."