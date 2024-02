Čaj s mlékem a chleba z vaty nám nechutnal, vzpomínají Eva Paddock a lady Milena Grenfell-Baines po premiéře filmu Jeden život

Dnes je jim 88 a 94 let. Za svobodna jmenovaly Fleischmannovy. Jak vypráví paní Eva Paddock, byly v posledním kindertransportu.

Replika dveří vlaku z Prahy do Londýna z roku 1939 s odlitky rukou dětí a rodičů | Foto: Jolana Nováková, Český rozhlas

"To je pravda. Bylo to myslím 30. července 1939 a my jsme byly v tom posledním vlaku. Nicky Winton měl ještě další vlak s 200 dětmi, který měl odjíždět 1. září, ale začala válka a děti nesměly odjet. Předpokládá se, že většina z nich přišla o život v různých táborech."

V té době vám byly tři roky?

"Byly mi tři a půl roku. S Milenou nás odvezli do domu Radcliffových v Ashton-under-Lyne. Měli nás moc rádi a bylo o nás velmi dobře postaráno. Otec se sice dostal do Anglie, ale byl nemocný a nemohl se o nás starat. Mamince se podařilo odejít v roce 1940 přes Norsko a nakonec jsme se znovu setkali."

Mileno, víte, jak vám vaše nevlastní maminka zajistila místa ve vlaku?

"To pro nás bylo vždycky záhadou. Až po čtyřiceti letech, co jsme žily v Anglii, jsme zjistily, kdo ty vlaky vlastně organizoval. Bylo to v pořadu Esther Rantzen. Kdyby jí nebylo, nebyl by známý ani příběh Nicholase Wintona. Ale abych se vrátila zpět. Bylo záhadou, jak jsme se do toho vlaku dostaly. Naši rodiče o tom nikdy nemluvili. A víme, že i rodiče jiných dětí a pěstouni o tom nikdy nemluvili. Jak říkám, trvalo 40 let, než jsme to zjistily, a to už některé děti, stejně jako my, vyrostly a pravděpodobně zapomněly na svou minulost, nebo nechtěly o minulosti vědět."

Evo, přemýšlela jste někdy o tom, co se mamince honilo hlavou, když vás odvezla na Hlavní nádraží v Praze a posadila vás do toho vlaku?

"Přemýšlela jsem o tom hodně, hlavně z pohledu dospělého, když se dívám na své děti a vnoučata. Později v životě říkala, že měla pocit, že umírá."

Z vlaku si pamatujeme jídlo

Máte nějaké vzpomínky na samotný vlak?

Pamětní deska na prvním nástupišti pražského hlavního nádraží | Foto: Jan Rosenauer, Český rozhlas

Grenfell-Baines: "Moje vzpomínky a paměti jsou na štítku, který mám dodnes, který jsme měli na krku. Mluvila jsem o tom s psychiatrem, a ten říkal, že zapomínat je docela normální. A v našem věku... je to už 80 let, co se to všechno stalo. Já si upřímně řečeno nemůžu vzpomenout, že bych v tom vlaku fyzicky byla."

Paddock: "Myslím, že v žargonu se tomu říká potlačená paměť, což samozřejmě každý chápe. Vzpomínám si, že jsem měla na lodi mořskou nemoc a někdo mi dal banány. Proto jsem je dlouho neměla ráda, ale už jsem se z toho dostala."

Grenfell-Baines: "Jediné, co vím, je, že během cesty moc nemluvila, a jsem si jistá, že byla - ve třech letech - úplně traumatizovaná. Přestože mi bylo devět a měla jsem se o ni starat, nepamatuji si, že bych ji ve vlaku odvedla na záchod. Nepamatuji si, že bych ji nutila jíst. Jen si vzpomínám, že jsme se všichni dostali do Holandska a posadili nás na tu velkou loď, která jela do Anglie. Dali nám čaj s mlékem. To neměl nikdo rád. A dostali jsme sendviče z bílého chleba. Nikdo neměl rád bílý chleba. A to je něco, co si můžete přečíst ve vzpomínkách jiných lidí. Pokud si nepamatují nic jiného, tak si pamatují jídlo!"

Winton Train | Foto: Soňa Jindrová, Český rozhlas

Paddock: "Chleba z vaty - na rozdíl od dobrého českého chleba, na který jsme byli zvyklí."

Vzhledem k tomu, že váš otec byl ve Spojeném království ještě před vaším příjezdem, proč jste zůstaly v britské rodině Radcliffových?

Paddock: "Měl chronické onemocnění plic, takže když jsme přijeli, byl v nemocnici a nesměl ven. Nemohl nás vyzvednout z vlaku. Radcliffovi už se nabídli, že se těch dvou uprchlíků ujmou. Vlastně se chystali jen k jednomu a pak uviděli fotku nás dvou. Měli šestnáctiletou dceru, která pracovala ve mlýně. A aby nás dvě Mary mohla vzít k sobě, šla bydlet k babičce dolů do ulice a Radcliffovi si nás vzali k sobě. Byl to vztah na celý život. Rodiče se stali jejich přáteli a my jsme měli prostě velké štěstí."

Pracujeme v profesích, které pomáhají

Jak vzpomínáte na konec války, vám bylo Mileno tuším patnáct let a vám Evo devět nebo deset?

Milena Grenfell-Baines | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Grenfellová-Bainesová: "Vrátím se trochu zpátky. Chodila jsem dva roky do anglické školy. A pak česká vláda v exilu otevřela speciální školu pro některé české uprchlíky, takže poslední tři roky jsem strávila v české škole. Když vyhlásili konec války, byli jsme ve škola, a většina dětí si říkala: No výborně, půjdeme domů. Většinou nikoho nenašly. Upřímně řečeno, na žádné zvláštní oslavy si nevzpomínám. Naši se rozhodli zůstat v Anglii. Sice se vrátil Beneš a země byla svobodná, ale už tam byla socialistická nálada. Myslím, že kdyby to bylo jen na otci, tak by se rád vrátil, ale moje nevlastní matka, která byla původem Lotyška, a zažila ruskou revoluci, řekla: Ne - zůstaneme v Anglii."

Jak tyto zkušenosti formovaly váš pozdější pohled na život?

Grenfell-Baines: "Žili jsme na severu Anglie, daleko od většiny politických aktivit. Můj otec dostal práci a moje matka, která byla lékařka, se nejdřív naučila anglicky natolik, aby mohla pracovat jako dobrovolnice, a nakonec se dostala do nemocnice. Já jsem se stala zdravotní sestrou v dětských jeslích. Po třech letech jsem se rozhodla pro práci au-pair ve Francii, strávila tam dva roky, vrátila se domů, potkala svého budoucího manžela, vdala se a měla děti. Až pořad Esther Rantzen nám přinesl změnu."

Paddock: "Je zajímavé, že většina nás uprchlíků pracuje v profesích, které pomáhají. Jak říkala Milena, já jsem se také mladá vdala, měla jsem rodinu. Teprve když jsme se dozvěděly o Nickym, začala jsem o tom přemýšlet. Byla jsem typická žena v domácnosti v 50. letech a manžel chodil do práce. Nakonec jsem se vydala na dráhu pedagožky, a později terapeutky. Myslím si, že moje zkušenosti mi daly vhled a touhu pracovat s lidmi. Milena udělala obrovský kus práce s mladými lidmi z Česka. Podporovala jejich kariéru, vzdělávání v Anglii a podobně.

Jak jste se poprvé dozvěděly o Nicholasi Wintonovi?

Nicholas Winton a jeho děti | Foto: Robert Mikoláš, Český rozhlas

Grenfell-Baines: "Jednou ráno mi v kuchyni zazvonil telefon. Uslyšela jsem: "Tady Esther Rantzenová. Věděla jsem, kdo to je, a moje odpověď zněla: A já jsem anglická královna. Myslela jsem si, že si ze mě někdo dělá legraci. Pak se zeptala: Jak jste se jmenovala, než jste se vdala? Odpověděla jsem, že Fleischmannová. A ona řekla: Přesně tak, mám před sebou seznam, na kterém je vaše jméno, a našli jsme muže, který se jmenuje Nicholas Winton a zachránil 669 dětí. Vy a vaše sestra jste byly dvě z nich. Chceme ho překvapit - přijel by do Londýna.

Wintonovi bylo už osmdesát, posadil se a Esther Rantzenová řekla: Pane Wintone, po vaší levici sedí Vera Gissingová (další ze zachráněných dětí). Vera v té době napsala knihu Perly dětství, ve které píše: Pořád se snažím najít toho, kdo nám pomohl. Wintona celá věc zaskočila a zjevně ho dost rozrušila. Tehdy jsme neměli příležitost ho pořádně poznat. Vera pak zjistila, že od něj celé roky žila jen půl hodiny cesty, ve vedlejším městečku."

Foto: Sir Nicholas Winton Memorial Trust

Když se jeho příběh dostal na veřejnost, získali jste něco jako novou rodinu?

Paddock: "Ano. A tím filmem se jakoby uzavřel kruh. Také nás to obě motivovalo k tomu, abychom o tom mluvily. Jsme poslední autentičtí svědci těch událostí."

Přišli jste na českou premiéru filmu Jeden život. Co si o něm myslíte?

Paddock: "Myslím, že je to nádherné ztvárnění velkého člověka a velmi silné poselství pro všechny, aby viděli jeho život a napodobili ho."

"Myslím, že řekla všechno," dodala Milena Grenfell-Baines.