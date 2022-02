Česko bude mít na Expo svůj národní den. Představí se jako země pramenů, zřídlo nápadů a jarní zahrada

Světová výstava Expo směřuje do finále. Chystá se i český národní den. Česká republika se prezentuje jako země přírody, vědy a inovací.

Hlavním tématem expozice je systém, který za využití solární energie vyrábí ze vzduchu vodu.

S.A.W.E.R. | Foto: Dominika Bernáthová, Radio Prague International

"Tady vidíte S.A.W.E.R. To je přístroj, který dokáže vyrobit vodu ze vzduchu. Umí vyrábět až 1000 litrů denně, i v nehostinných pouštních podmínkách. My v pavilonu do té vody přidáváme ještě speciální řasu, proto je ta voda zelená. A pak ji používáme na zalévání naší zahrady, kterou máme před pavilonem," přiblížil jeden z výstavních exponátů koordinátor českého pavilonu Marek Koten.

Na světové výstavě je 20 stálých exponátů, které reprezentují například české sklářství, lázeňství a nové technologie, například 3D tisk. Český národní den bude 21. března. Hlavní myšlenka dramaturgie národního dne Czech Spring líčí Česko jako zemi pramenů, zřídlo nápadů a jarní zahradu.

Český pavilon na Expu v Dubaji | Foto: Dominika Bernáthová, Radio Prague International

Návštěvníci uslyší typické zvuky českého lesa

Český pavilon na Expu v Dubaji | Foto: CZEXPO

Už s předstihem byla odhalena instalace GROW. Jedná se o interaktivní světelnou instalaci Luboše Zbranka, která přináší umělecké ztvárnění české krajiny a národních symbolů.

GROW mohou ovládat až čtyři hráči, kteří pohyby žetonů rozehrávají symfonii zvuků doprovázenou světelnými efekty v barvách trikolory. Návštěvníci Expo tak mohou zaslechnout například typické zvuky českého lesa a krajiny.

O expo je mezi Čechy zájem. Cestovní kanceláře přidávají další termíny

O Expo v Dubaji je mezi Čechy velký zájem. Od loňského října - kdy výstava začala - až doteď prošlo českým pavilonem kolem sedmi set tisíc lidí. Podle koordinátorky akce Lenky Maršálkové Češi mezi návštěvníky převažují.

Český pavilon na Expu v Dubaji | Foto: Dominika Bernáthová, Radio Prague International

"I z toho důvodu, že Expo za pár týdnů končí, tak ta návštěvnost jde prudce nahoru. Očekáváme, že na konci Expo by mohla návštěvnost přesáhnout milion návštěv."

Největší zájem je mezi Čechy právě o březnové termíny, kdy bude mít Česko svůj národní den.

"Standardním balíčkem je pobyt v hotelu v Dubaji na šest nocí. Máme termíny každý týden, takže několik v jednom měsíce. A nad očekávání jsou plné, takže přidáváme další a další termíny každým týdnem," potvrzuje člen Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Petr Kraus.

Rekordní návštěvnost očekávají i organizátoři. Pár týdnů před ukončením totiž zlevnili vstupenky na polovinu. Dubajská letecká společnost zase ke každé letence nabízí jednodenní vstup na výstavu zdarma.

Český pavilon na Expu v Dubaji | Foto: Dominika Bernáthová, Radio Prague International

Český pavilon navštívila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová

Český pavilon na Expu v Dubaji | Foto: Dominika Bernáthová, Radio Prague International

Expo končí 31. března. Podle generálního komisaře účasti České republiky na EXPO v Dubaji Jiřího Františka Potužníka patří český pavilon k nejefektivnějším. Účast Česka je financována na bázi PPP, tedy ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Celkový rozpočet je 374 milionů, příspěvek ze státního rozpočtu činí 185 milionů korun.

Výstavu navštívila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, které generální komisař předal jako dar jediný originál secesních náušnic, které podle návrhu malíře Alfonse Muchy vyrobila ze zlata a českých granátů jeho vnučka Jarmila Mucha Plocková.