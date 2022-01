Díky virtuální realitě se můžete procházet v Olomouci po náměstí ve 12. století

Virtuální realita proniká do muzeí i měst. V Olomouci se tak můžete ocitnout na náměstí ve 12. století. Díky virtuální realitě ožije i Most, zbořený kvůli těžbě uhlí.

Nasadíte si virtuální brýle a jste úplně v jiném světě. Příkladem je muzeum v Olomouci, kde se už brzy budete moci ocitnout ve středověku a vidět, co se v té době odehrávalo na Václavském náměstí, připomněl Matěj Rejnoch, spolumajitel Tasty Air, která se virtuální a rozšířenou realitou zabývá.

"Tato expozice bude funkční letos v říjnu. Účastníci se dostanou do období 12. století. Mohou porovnat, jak vypadá náměstí dnes, a jak vypadalo ve 12. století. Je to opravdu velký rozdíl. Díky virtuální realitě vás to hezky pohltí a můžete nasát tu atmosféru. První část té virtuální reality spočívá v tom, že se po náměstí projdete, dozvíte se informace. Do budoucna je tam plánovaná nějaká interakce. Budou tam například mniši, se kterými si budete povídat tak, abyste prožili co nejvíc z toho 12. století."

Stačí telefon a popovídá si s vámi socha

Další možností, jak poznat města jinak, je tzv. rozšířená realita. K tomu stačí mít v ruce telefon nebo tablet. Zamířit na historickou postavu, důkladně si ji prohlédnout, vyfotit se s ní, a dokonce i popovídat. Někde už tato možnost je.

"Například na Zborovském hradě na Slovensku, ve středu města Brna. Je to o tom, že si vezmete tablet, a najednou ta socha opravdu ožije, a vy s ní můžete vést takovou lehkou interakci. Je to něco nového, zajímavého, všechny ty technologie mají přilákat hlavně mladé lidi."

O virtuální rekonstrukce a cestování v čase do minulosti je velký zájem. Díky virtuální realitě je možné prožít zajímavé okamžiky dějin a zmapovat historii.

Ožije Starý Most i pravěk

Starý Most (30. léta) | Photo: Regionální muzeum v Mostě

I Starý Most, který byl zbořený kvůli těžbě uhlí, ožije díky virtuální realitě. A na 3D tiskárnách vznikne zmenšený model města. Na projektu pracují odborníci spolu se studenty. Samotné tvorbě předcházelo několik měsíců hledání, digitalizace a třídění tisíců fotografických a mapových podkladů celé lokality.

Ostravská Firma Tasty Air pro Most připravuje edukativní program pro školy.

"Všichni máme společný ukazatel, a to je uhlí, tak jsme se vrhli do společného projektu. V mosteckém muzeu děti po nasazení brýlí budou moci jet do čtyř pater. Jedno z pater představuje období, kdy tu byly přesličky, které měly popadat a z nich vzniknout to uhlí. Vím, že jsme tam umisťovali i pterodaktyla. Zase je to o tom, přenést se do nějakého období, přenést se někam, kam se už člověk normálně nepodívá. A tím, že je to pro školy, tak aplikaci tvoříme i se školními metodiky."

Raději uhořet nebo vybuchnou ve virtuální realitě

Jak připomněl Matěj Rejnoch, virtuální realitu je možné použít i při školení zaměstnanců.

"Je tam možnost například vzdělávat lidi v nebezpečných profesích. Říkáme, že je mnohem lepší si to vyzkoušet virtuálně a tam to všechno zkazit, zapálit, vybuchnout a potom v normálním světě být připraven to provést co nejlíp."



Díky virtuální realitě se budou moci školit například i řidiči kamionů.