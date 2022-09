K čemu sloužila obří stavba? Vědci v pražské Vinoři zkoumají rondel z doby kamenné

Miroslav Kraus | Foto: Česká televize

"Co vím, tak v Evropě jich je asi kolem dvou stovek. V samotné ČR jich je asi 35. Z toho v Čechách 25 na devatenácti lokalitách. Na Moravě jich je deset na osmi lokalitách," připomněl vedoucí terénního výzkumu Miroslav Kraus, který působí v pražském Archeologickém ústavu AV.

Rondely mívají průměr 30 až 220 metrů. Vinořský rondel má průměr 55 metrů a je neobvyklý svým půdorysem, je totiž jeden z mála, který má tři vstupy.

Archeologický tým překvapily i zachovalé pozůstatky palisádových žlábků, do kterých byla zapuštěná dřevěná konstrukce. Lidé tyto megalitické stavby postavili s primitivními nástroji.



"Je to doba kamenná. Jediné s čím zacházeli, byly dřevěné a kamenné nástroje, případně nástroje ze zvířecích kostí. Byli to jedni z prvních zemědělců. Ten zemědělský způsob života se sem rozšířil z Balkánu. A na Balkán přišel z Anatolie."

Kdy byl rondel postavený a k čemu sloužil?

Jedinečný je podle odborníků i rozsah probíhajícího terénního výzkumu. Cílem je odhalit asi 90 procent celkového půdorysu a to je pro archeologii mimořádná příležitost. V Evropě se takto odkrylo jen kolem deseti rondelů.

Právě rozsah průzkumu vědcům umožní odebrat vzorky pro datovací a další přírodovědné analýzy z různých částí stavby, dodal Miroslav Kraus.

"Bylo by fajn, kdyby se nám povedlo jej přesně datovat. Zatím ty rondely, které byly zkoumány, a bylo z nich možné odebrat vzorky na datování pomocí radioaktivního karbonu, tak rozptyl jejich užívání je mezi lety 4900 až 4600 před Kristem. Takže bychom chtěli zjistit určitě něco k dataci a jejich funkci, abychom věděli, k čemu něco tak monumentálního mohlo sloužit."

Rondel objevený ve čtvrti Vinoř na okraji Prahy | Foto: Archeologický ústav AV ČR

Málokdo tušil, o co se jedná

Rondel objevený ve čtvrti Vinoř na okraji Prahy | Foto: Archeologický ústav AV ČR

Jak dodal archeolog Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu, první objevy rondelů jsou známé už z druhé poloviny 19. století, ale málokdo tušil, o co se jedná. Byly většinou blízko sídlišť.

"Ale rondely se neobjevují na všech sídlištích. Když se jedná o lépe archeologicky prozkoumanou krajinu, tak je nacházíme v určitých rozestupech, třeba po sedmi, deseti kilometrech, docela pravidelně. To znamená, že ta sídliště, kde rondely jsou, měla asi nějakou centrální funkci pro širší okolí. Spíše se zdá pravděpodobnější, že se na výstavbě rondelů podíleli i lidé z okolních sídlišť. Takže tam musel být někdo, kdo ty lidi motivoval nebo přinutil k tomu, aby se na těch stavbách podíleli. Znovu to ukazuje, a tím je i výjimečný ten objekt v dané době, že existoval někdo, kdo měl nějaký vyšší status, nebo nějakou funkci, kterou dokázal tímto způsobem využít."

Takzvaný rondel objevený ve čtvrti Vinoř na okraji Prahy | Foto: Archeologický ústav AV ČR

Pozůstatky rondelů archeologové objevili například i na území Německa, Slovenska, Rakouska, Polska a Maďarska.

Rondel ve Vinoři experti objevili už v 80. letech při stavbě inženýrských sítí. Při předchozích průzkumech vědci například zjistili, že severovýchodně od rondelu leží neolitické sídliště, které bylo obývané zhruba 300 až 400 let.