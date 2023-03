Replika kamenné sekyry z doby neolitu pokácela dub za půl hodiny

Experimentální archeologové se rozhodli pokácet dub replikami kamenných seker. Ty se na Královéhradecku používaly před 6000 až 7000 lety. Klasickou sekerou by to stihli o deset minut dřív. Pomocí pravěkých nástrojů vyrobili i plavidlo dlouhé 11 metrů.

Dub měl průměr 21 centimetrů a pomocí kamenných seker ho zdolali do půl hodiny. Při práci v lese na okraji Hradce Králové se při kácení střídali tři lidé. Akce byla součástí dlouhodobého programu vědců z Archeoparku Všestary, který má pomoci lépe porozumět technologii výroby kamenných vrtaných seker i jejich používání.

"Dub jsme pokáceli za pomocí replik kamenných vrtaných nástrojů přesně za 29 minut. Protože jsme podobnými nástroji kácení v minulosti již dělali, lze říci, že čas zapadá do rámce, který jsme od toho očekávali. Velký časový rozdíl oproti kácení klasickou sekerou není, měli bychom to asi o deset minut dřív. Stále více pronikáme do toho, jakou roli při práci hraje hmotnost, velikost, tvar či šířka ostří. Vracíme do praxe technologie, způsob práce, který byl na Hradecku běžný ještě před 6000 lety," řekl ČTK ředitel archeoparku Radomír Tichý.

Sekery vyrobili v archeoparku a na kácení si jich přivezli deset. Právě oblast mezi Hradcem Králové, Jaroměří a Hořicemi je bohatá na nálezy kamenných broušených nástrojů z neolitu.

Repliky pravěkých kamenných seker, kterými experimentální archeologové z Archeoparku Všestary pokáceli strom. | Foto: Josef Vostárek, ČTK

"Díky experimentu přicházíme například s alternativní hypotézou, že na sídlištích z období neolitu na Hradecku zřejmě nebyly jen výrobny těchto kamenných nástrojů, ale že se tam ve velkém opravovaly, tedy že mohlo jít o specializované opravny v rámci těchto sídlišť. Zároveň se snažíme přijít na to, proč je tady taková koncentrace sídlišť s nálezy těchto nástrojů," řekl ČTK Tichý.

Pomocí pravěkých nástrojů vyrobili i plavidlo dlouhé 11 metrů

Rozsah experimentu nemá podle Tichého v ČR obdoby. Loni vyrobili i za pomoci replik pravěkých nástrojů z kmene dubu plavidlo dlouhé přes 11 metrů pro námořní expedici Monoxylon IV. Experimentální archeologové se na něm pokusí od poloviny června do poloviny července přeplout Egejské moře.

Monoxylon IV naváže na námořní výpravy experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019. Jejich cílem je udělat si představu o tom, jak v neolitu před 9000 lety ve Středomoří vypadala zemědělská kolonizace.