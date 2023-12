Koalice připravila nový návrh na zavedení korespondenční volby ze zahraničí

Debata ke korespondečním volbám | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Češi v cizině by poprvé mohli hlasovat dopisem ve volbách do Sněmovny v roce 2025.



Ke korespondenčním volbám se uskutečnila debata v Poslanecké sněmovně, které se zúčastnili odpůrci i zastánci této formy hlasování, i Češi, kteří žili či žijí v zahraničí. Jedním z nich byl Jan Šinágl. Roky žil ve Švýcarsku, a má dvojí občanství. Dnes žije v Česku, ale může korespondenčně hlasovat ve švýcarských volbách či referendu.

"Krajané jsou pro Švýcary pátý kantor. Máme čtyři kantony a pátý jsou zahraniční krajané. Já dostávám ročně několikrát obálky, buď na volby, nebo referendum. Tam je třeba v referendu vysvětleno, o co jde, kdo jaký má názor, včetně vlády. Pak to vyplním a odešlu. Byla tady i fáze elektronického hlasování. To bylo super. To jsem na počítači odvolil raz dva. Ale byly tam nějaké nejistoty ve věci bezpečnosti, tak to zrušili. To přijde. Já říkám, že se musíme učit demokracii i pomocí těch korespondenčních voleb."

Jan Šinágl | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Jak vnímáte v Česku tuto debatu, která je tady, možná 20 let?

"Já trpím. Jsem Baťovec, a jsem zvyklý mluvit málo a říct všechno. Tady lidi díky tomu prostředí, kde žijí, tak přemýšlí mluvením a v podstatě to nikoho normálního nezajímá. A na konci není žádný výstup, konkrétní návrhy. Jenom konstatujeme, co by se mělo, ale ne, jak to za daného stavu společnosti uchopit."

Zastánci: Ambasády jsou daleko. Odpůrci: Volby nebudou tajné

Vít Rakušan | Foto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

Češi v zahraničí mohou dosud hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné například pro ty voliče, kteří žijí 2000 kilometrů daleko. Aby dojeli na ambasádu, musí si zaplatit letadlo a brát dovolenou. Poštu by mohlo využít k hlasování až 600.000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem.



Kritici z opozice naopak mluví o možném ohrožení demokracie a o možné kolizi s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné. Vládní koalice je prosazuje podle opozičních politiků jako součást kroků, aby se u moci udržela trvale. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odpor opozičních stran očekává, i když ho překvapuje od hnutí ANO, když jeho kabinet měl korespondenční volbu v programovém prohlášení.

Návrh mohl být ještě ambicióznější, říká ústavní právník Marek Antoš

Marek Antoš | Foto: Karolína Němcová, Český rozhlas

"Pokud trváme na hlasování pouze ve volebních místnostech, tak tím sice na jedné straně podporujeme to zajištění tajnosti, ale na druhou stranu fakticky omezujeme reálnou možnost některých voličů se těch voleb zúčastnit. Takže ty argumenty, které směřují proti korespondenční volbě a bojí se zásahu do tajnosti, mají pravdu, ale to nutně neznamená, že by korespondenční hlasování bylo nepřípustné, protože naopak směřuje k tomu, aby lidé měli rovnou šanci se těch voleb zúčastnit," podotýká Marek Antoš, vedoucí katedry ústavního práva na Karlově univerzitě. S návrhem koalice je spokojený.

"Výrazně usnadňuje voličům v zahraničí přístup k volbám a přitom to riziko pro tajnost volby není tak velké, a možná bych dokonce řekl, že je málo ambiciózní, protože řeší pouze situaci voličů, kteří žijí v zahraničí dlouhodobě, ale nedává tu možnost korespondenčního hlasování lidem, kteří tam budou krátkodoběji, nezaregistrují se tam trvale k hlasování, a to je možná trochu škoda. Řada zemí v Evropě postupovala stejně. Napřed zavedla to korespondenční hlasování pouze pro zahraniční voliče a pak třeba po desítkách let se rozšířilo na každého."

Estonsko volí po internetu, ve Francii na plnou moc

Česko patří mezi poslední země, kde ještě korespondenční volba není.

Ivan Bartoš | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

"Je pravda, že těch zemí v Evropě, které neumožňují v žádné podobě žádné skupině lidí korespondenční hlasování, je opravdu maličko. A navíc i tyto země často hledají nějaký jiný způsob. Jedním z těch příkladů je Estonsko. Estonsko neumožňuje korespondenční volbu, protože umožňuje hlasování po internetu, takže tím pádem fakticky má něco podobného, nebo možná ještě snazšího. Jinou zemí je Francie. I tam se momentálně uvažuje o znovuzavedení korespondenční hlasování. Ale ve Francii je zase možné hlasovat na plnou moc. Kdo je v zahraničí, může zplnomocnit někoho, aby hlasoval za něj, což naší optikou je ještě něco mnohem zásadnějšího, pokud jde o zásahy do principu voleb.

Čili skutečně těch zemí, které to ještě nezavedly, díváme-li se na EU, jsou malé jednotky, a to ještě některé z nich vlastně ani nepatří mezi ty, které by úplně znemožňovaly lidem v zahraničí volit. Máme spoustu možností, kde se inspirovat. Mně se zdá, že ten náš model s tou výhradou, že by mohl být ambicióznější, je vlastně docela dobrý," dodává Marek Antoš.



Korespondenční volbu ze zahraničí by podle Pirátů mohli využít Češi, kteří o to ve stanovené lhůtě před volbami požádají, a nahlásí adresu, kam jim stát pošle hlasovací obálky. Volební lístky by pak mohli posílat poštou ve speciálních obálkách na české zastupitelské úřady. Kandidátku by vložili do menší obálky a tuto obálku se svým identifikačním lístkem do větší obálky. "Tak bude zajištěna tajná a naprosto bezpečná volba všem občanům Česka žijícím v zahraničí," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.