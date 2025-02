Kotva: 50 let od otevření největšího pražského obchodního domu

Otevření obchodního domu Kotva v roce 1975 přilákalo spoustu návštěvníků | Foto: Retro, Obchodní dům Kotva/ČT

V té době nebylo v Praze mnoho možností k nakupování. Jediným velkým obchodním domem byla Bílá labuť. Navzdory tomu, že spotřeba v socialistickém Československu byla nesrovnatelná se Západem, životní úroveň rostla a lidé hledali místa, kde by mohli utratit své peníze. Obchodní dům se stal populárním cílem návštěvníků Prahy a slogan „Kotva je tu pro vás“, vytvořený spisovatelem Ondřejem Neffem, lákal denně přes 70 tisíc zákazníků.

Vladimír (vlevo) a Věra Machoninovi | Foto: Reportéři ČT/Česká televize

Kotva byla navržena manželi Věrou a Vladimírem Machoninovými, kteří byli autory i dalších zajímavých projektů, jako je budova Teplotechny v Ječné ulici a sídlo československého velvyslanectví v Berlíně. Specifický půdorys tvořený osmadvaceti šestiúhelníky skvěle zapadl do prostoru náměstí Republiky a nabídl atraktivní vnitřní prostory.

Slavnostní otevření Kotvy si nenechali ujít ani tehdejší mocní. Stuhu přestřihl šéf pražské organizace KSČ Antonín Kapek, ale samotní autoři stavby, Machoninovi, byli za normalizace v nemilosti a nedostali tak prostor.

Interiér Kotvy | Foto: Michaela Danelová, iROZHLAS.cz

Ikona brutalistní architektury

Foto: Michaela Danelová, iROZHLAS.cz

Kotva se stala ikonou nejen díky své architektuře, ale i díky tomu, že nabízela vše pod jednou střechou. Od poloviny 90. let však její popularita klesala kvůli modernějším nákupním centrům. V současnosti je budova v rekonstrukci. Generali Real Estate, majitel Kotvy od roku 2020, plánuje rozsáhlou přestavbu za dvě miliardy korun, která by měla trvat dva roky. Obchodní dům by měl nabídnout dvě spodní patra s obchody zaměřenými na módu, kosmetiku a klenoty, zatímco zbytek pater zaplní kanceláře.

Jedinečná stavba je významným příkladem brutalistické architektury v Praze. V roce 2018 se konečně dočkala uznání jako kulturní památka.