Křížová cesta přežila výbuch bomby. Možná zachránila i malou holčičku. Vystavená je v kostele u Salvátora

"Je to cyklus, vypadá to trošku jako komiks, a je to křížová cesta kombinovaná s růžencem, což je na ní specifické. Je to práce církevního malíře Ludwiga Schrameka z Banske Štiavnice, který ji v roce 1926 namaloval pro kostelíček v Handlové, pro tamní emporu. Empora je takový balkon, který byl ve formě U vestavěný do gotické lodi, protože se jim nedostávalo místa pro věřící. V Handlové pořád bojovali s místem, rozšiřovali kostelíček, jak to jen šlo," přiblížil vznik křížové cesty architekt a kurátor Norbert Schmidt.

Většinu obyvatel Handlové tvořili karpatští Němci. Tehdy se jí říkalo Krickerhau. Křížová cesta je namalovaná na dvaceti osmi plechových tabulích. To je mnohem víc zastavení, než obvyklých 14. Jedná se tak o kombinaci starobylých modliteb křížové cesty a růžence. Tak jako ostatní křížové cesty připomíná ve zkratce Ježíšův život.

Bomba spadla do kostela

Norbert Schmidt | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

Celá desetiletí odpočívala handlovská křížová cesta zapomenutá na půdě kostela. Objevená a částečně restaurovaná byla teprve nedávno. Norbert Schmidt se domluvil s farářem z Handlové Andrejem Porubským, že by stálo za to ji blíže prozkoumat.

"Dospěli jsme k tomu, že opravdu pochází z toho starého kostela, a že se do těch obrazů otiskla jedna událost, a to bombardování Handlové i toho kostela. Ten dostal zásah 26. března 1945. To bylo pondělí velikonočního týdne při mši, když se blížila fronta. Rudá armáda vytlačovala wehrmacht z toho karpatského údolíčka. Ráno před osmou hodinou spadla do kostela bomba. Většina lidí se stačila ukrýt. Jen pan kaplan zůstal v kostele, a zemřel při tom náletu. A právě výbuch té bomby se otiskl do křížové cesty. Takže před sebou máme dílo, které z nějakého uměleckého hlediska asi není prvořadé, ale má neskutečnou hodnotu co do dějin, co do paměti místa, a otevírá strašně dramatický příběh."

Obrazy, které se nacházely v blízkosti výbuchu, jsou na mnoha místech poškozené tlakovou vlnou a perforované střepinami.

Zachránily obrazy život malé holčičce?

Výbuch v blízkosti obrazů prožila i Hilda Radovská, která tehdy jako malá holčička stála na empoře.

"Už se nevešla do věže, kde je taková velká klenutá místnost, která byla plná lidí, kteří slyšeli ty nálety. Tak tam stála zkoprnělá v momentě toho výbuchu. Pak si pamatuje, jak ji odhodila tlaková vlna. Probudila se na zemi a jako zázrakem se jí nic nestalo. Ale nepamatuje si, že ta křížová cesta zdobila tu emporu. To jsme pak až následně díky fotkám a úvahám rekonstruovali, že ona musela stát přesně za těmi proděravělými deskovými obrazy. Pak padla ta věta, že jí to třeba zachránilo život."

Křížová cesta trošku připomíná staré modlitební knížky nebo učebnici náboženství té doby. Autorem originálu, ze kterého malíř Schramek vycházel, je profesor mnichovské akademie Martin von Feuerstein. Díky reprodukcím, které vyšly u benediktinů v Einsiedelnu v roce 1899, se Feuersteinova křížová cesta stala předlohou pro mnoha křížových cest napříč Střední Evropou.

Když ji začal kurátor Schmidt zkoumat, objevila se i další zajímavá svědectví.

"Je napínavé pozorovat, jak se vám ozve třeba vnuk varhaníka, který byl také při tom bombardování v kostele, nebo se ozývají další lidé z Německa, kteří pocházeli z Krickerhau. Byli tu na návštěvě také poutníci z Handlové. To setkání bylo moc fajn, účastnili se tady s námi přednášek a bohoslužby. Viděl jsem, že byli nadšení, a my také, že tu máme takto vzácnou návštěvu."

V presbytáři Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze je křížová cesta od dob druhé světové války takto kompletně vystavena poprvé. A to do 19. května.