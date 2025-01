Minulost, problémy, nerovnosti. Vědci budou zkoumat městský život

„Výsledkem naší práce by měla být představa o tom, čím si města v minulosti prošla, čemu musela čelit, jakým způsobem tomu čelila a co to všechno pro ně znamená do budoucna. Chceme připravit klasifikaci měst podle typu vlivů, hrozeb, podle druhu zranitelnosti nebo odolnosti. Víme, že některá města jsou na tom nápadně líp, jiná hůř. Chceme pochopit a vysvětlit, proč to tak je, a nabídnout určitý souhrn receptů pro současnost," uvedl Karel Nováček z katedry historie Univerzity Palackého.

Odborníci se budou věnovat především území České republiky. Některé studie však zkoumají i města v jiných zemích. Tým Karla Nováčka do výzkumu zahrnul například pohled na vývoj středověkých měst v severním Iráku. Právě této oblasti, kde specifické klimatické podmínky vedly k citelné zranitelnosti měst, se archeolog věnuje dlouhodobě.

Jak města generují nerovnost mezi lidmi?

Specialisté se ve svém výzkum dostanou až do doby železné, kdy vznikaly první velké aglomerace městského typu. Těžištěm výzkumu však budou mladší období, středověk, raný novověk a 20. století. Například Ústav pro soudobé dějiny AV bude řešit celou škálu problémů spojených s veřejným životem v socialistických městech, kde jsou kořeny dnešního stavu.

Doc. Karel Nováček z FF UP v Olomouci | Foto: Katedra historie Filozofické fakulty UP v Olomouci

Vědci se budou věnovat i tomu, jak městské prostředí generuje mezi lidmi nerovnost. „Čím je město větší, tím má tendenci růst i nerovnost. U velkých světových megalopolí jsou někdy rozdíly propastné. Velká část projektu je tak zaměřená na zkoumání nerovnosti. Budeme se v ní zabývat otázkami typu: V jakých oblastech města se nerovnost vytváří? Skrývá se, nebo se spíš odhaluje? Jsou nějaké možnosti, jak nerovnost zmírňovat v městském prostoru?" popsal Karel Nováček.

Hrozby. Byly v minulosti, hrozí i dnes

Další část výzkumu lze shrnout do jednoho slova: Hrozby. Vědci se v této části výzkumu zaměří na to, jakým hrozbám města v minulosti čelila. „Mohly to být různé přírodní katastrofy, zemětřesení, požáry nebo různé demografické události typu epidemie, hladomor atd. Řada hrozeb je aktuálních i dnes," uzavřel Karel Nováček za vědecký tým z Univerzity Palackého.

Práce na projektu skončí v roce 2028. Přestože je primárně vědecký a přinese i výstavy či filmy. Vědecký tým chce nabídnout i podněty státní správě a samosprávě.