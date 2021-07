Na Kraví hoře vzniká sluneční soustava. Mars má průměr deset metrů

Obří nafukovací model planety Mars ozdobil svah Kraví hory nad Brnem. Jde o nový přírůstek do sbírky modelů vesmírných těles, které si postupně pořizuje Hvězdárna a planetárium Brno.

Mars bude na Kraví hoře do 18. července, vždy od 14:00 do půlnoci, a znovu pak od 5. do 12. srpna, kdy se k "rudé planetě" přidají také Země a Měsíc. Grafické podklady pro tisk povrchu pocházejí z více než 70.000 záběrů Marsu s rozlišením až osm metrů. Jak uvedl Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, model Marsu má v průměru 10 metrů.

Obří nafukovací model planety Mars na Kraví hoře | Foto: Igor Zehl, ČTK

"Je to vlastně taková koule, která je nafouknutá vzduchem a potištěná nejlepší mapou planety Mars, kterou máme k dispozici. S nadsázkou lze říci, že takto nějak uvidí budoucí kosmonauti Mars, až se k té planetě přiblíží. Hvězdárna a planetárium Brno každý rok vyrábí model nějakého vesmírného tělesa. Zatím jsem vyrobili náš Měsíc a minulý rok planetu Zemi. V červenci vystavujeme tuto novinku, planetu Mars a v srpnu všechny modely, které máme."

Jak model vznikal, kolik na něj padlo látky?

"Kolik látky nevím, ale vím, že když se sešíval, tak jedna šička musela použít 3,5 kilometru nití. Celý ten model vznikal 3,5 měsíce. Nejtěžší bylo dát dohromady data, aby ta mapa vypadala hezky a fotorealisticky. Mapy vesmírných těles vznikají proto, aby obsahovaly důležité informace pro astronomy nebo planetární geology. My jsme si museli podklady upravit tak, aby byly krásné i na pohled."

Může být pro Mars nebezpečné současné vrtkavé počasí, bouře a lijáky?

"To samozřejmě může, ten model je ve stylu nafukovacího hradu. Ženeme do něj vzduch a díky tomu přetlaku drží ten krásný kulový tvar. Nevadí mu déšť, ten nám model umyje. Horší je silný vítr. On se nafoukne i vyfoukne během 15 minut. Kolegové sledují předpověď počasí a operativně ho nafukujeme a vyfukujeme."

"Přesně tak, jsou to snímky z kosmických sond, které v 70. a 80. letech velmi pečlivě zmapovaly povrch Marsu. Tyto snímky se pak daly dohromady pomocí počítačových programů tak, aby ukazovaly Mars věrohodně. Ta sonda létá kolem Marsu, fotografuje jeho povrch, ale Slunce pokaždé svítí z jiné strany, v atmosféře jsou jemná oblaka, která mohou vadit ve výhledu. Všechny snímky se musely prohnat speciálním programem. Upravovali jsme je i ručně. Procházel se pixel po pixelu, aby mapa byla co nejlepší, a také jsme si hráli s barvami, aby byly co nejrealističtější."

Proč se modelu Marsu říká Marsmeloun?

"My jsme začali nafukovacím modelem Měsíce a tomu jsme říkali Lunární balón, pak jsme to zkrátili na Lunalón. Model Země jsme nazvali Teralóna. Chceme v tom pokračovat, tak z toho vznikl ten meloun."

Modely doplní i promítání filmů s vesmírnou tematikou. Návštěvníci se mohou těšit na snímky jako Blízká setkání třetího druhu, Strážci Galaxie nebo Tiché místo. V okolí hvězdárny pak najdou výstavu Člověk ve vesmíru. Příběh začíná Sputnikem, pokračuje přes Vostok, Voschod, Apollo, orbitální stanice a raketoplány až do současnosti i s mírným přesahem do budoucnosti.