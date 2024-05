Na skok do Tábora

Jižní expres Českých drah jede po nové trati s tunely a mosty svižně. Nikde nestaví a z hlavního nádraží v Praze vás odveze přímo do Tábora. Cesta do druhého největšího města na jihu Čech se výrazně zkrátila a návštěva slavného historického města rozhodně stojí za to.