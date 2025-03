Německá tajné policie zatkla v protektorátu za šest let okupace120 tisíc lidí. Vychází o tom unikátní publikace.

Petschkův palác | Foto: Elena Horálková, Radio Prague International

Výběr místa byl podle státního tajemníka MPO Vladimíra Many symbolický: „Prostory Petschkova paláce nám připomínají minulost, kterou nesmíme opomíjet.“ Podobně to vnímá i Kamil Nedvědický, náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). „Kdyby stěny mohly vyprávět, vyprávěly by příběhy nejen obětí, ale i pachatelů. Jsme rádi, že zde mohla být představena kniha, která tak důkladně mapuje činnost gestapa v protektorátu. Ukazuje, jak snadno se z mladých vzdělaných „obyčejných“ lidí stali zrůdy. Je důležité to připomínat v době, kdy se nám totalitní režimy vracejí.“

Prezentace knihy Gastapo | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Monumentální dílo s výjimečnými detaily

Jan Vajskebr | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Na 1800 stránkách analyzují autoři vývoj a organizaci nacistické tajné policie v Protektorátu Čechy a Morava a přinášejí podrobné portréty více než dvou set klíčových osobností gestapa. Tyto biografie obohacují doposud nepublikované fotografie. Historici Vajskebr a Zumr strávili sedm let výzkumem, přičemž čerpali z původních nacistických dokumentů, archivních materiálů i nejnovějších odborných prací.

„Zabývali jsme se nejen profesní kariérou, ale i osobními osudy těchto lidí – od narození až po smrt. Zkoumali jsme jejich vzdělání, původ, členství v NSDAP a SS či poválečné osudy,“ uvedl Jan Zumr. Toho překvapila míra splynutí s poválečnou společností. Ani u jednoho z členů gestapa nedošlo k sebereflexi, omluvě, nebo lítosti nad zvěrstvy, která páchali.

Autoři knihy Gestapo Jan Vajskebr a Jan Zumr. | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Neznámé příběhy a nové pohledy

Cely v Petschkově paláci | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Jedním z málo známých faktů, která kniha odhaluje, je role žen v personálu pražské úřadovny gestapa. V létě 1944 tu tvořily ženy více než třetinu zaměstnanců. Další překvapivá zjištění se týkají poválečných osudů některých gestapáků, kteří pracovali pro britské a americké okupační orgány.

Autoři se zároveň detailně věnují vyšetřovacím metodám a organizační struktuře gestapa. Pro čtenáře tak nabízí komplexní pohled na fungování této instituce, její represivní praktiky a dopady na českou společnost.

Připomínka totalitní minulosti

Expozice v Petschově paláci | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Publikace vznikla díky podpoře Ústavu pro studium totalitních režimů, který se dlouhodobě zasazuje o zkoumání a prezentaci nezkreslené historie nacismu a komunismu. Ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna upozornil na důležitost této mise: „V době, kdy se množí snahy bagatelizovat totalitní režimy, musíme připomínat jejich skutečný dopad.“

Nakladatelství Pulchra, které knihu vydalo, se specializuje na literaturu s historickou a společenskou tematikou. Jiří Fiedor z nakladatelství k tomu dodává: „Cílem je udržování historické paměti a porozumění minulosti, aby se podobné ideologie neopakovaly.“