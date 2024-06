Nikol Bóková: Pianistka, skladatelka a velká fanynka sci-fi

Připadáte si více jako pianistka nebo jako skladatelka?

Když byste se mě zeptali třeba před pěti lety, řekla bych, že určitě pianistka, protože jsem byla hlavně pianistka. Ale teď s každým rokem, s každým dnem jsem víc a víc skladatelka. Řekla bych, že už je to tak 50 na 50.

Začínala jste s klasickou hudbou a hrála jste velmi dobře. Co vás přivedlo k jazzu? Chopin, Beethoven a další se vám přestali líbit?

Nikol Bóková | Foto: Petr Král, Český rozhlas

Já je všechny strašně obdivuji. Ale abych byla upřímná, jsem velmi vybíravá. A to čím dál tím víc. Takže si hodně vybírám co chci, a co nechci hrát. A ačkoliv ty autory člověk obdivuje, jejich hudba prostě působí zastarale. Nejsou už to nejlepší, co máme. A navíc jsem chtěla tvořit a poslouchat něco, co člověk jinde nenajde.

Můžete dát příklad, co už byste dneska raději nehrála? Z důvodů, které jste zrovna uvedla?

Upřímně řečeno, mohla bych to říct o skoro každém skladateli. Každý z nich napsal jen pár kousků, které stojí za to hrát. Například letos mám recitál skladeb Ference Liszta. A samozřejmě, že Liszt byl úžasný a talentovaný. Ale mezi jeho skladbami jsou asi tak čtyři, které jsem ochotná hrát. A kdyby tyhle skladby neexistovaly, nehrála bych ho vůbec.

Podívejme se teď na vaši skladbu Her Country, která měla premiéru na silvestra minulého roku. Takže vlastně symbolicky zahájila Rok české hudby. Je ta skladba inspirovaná Smetanovou Mou vlastí?

Ano, samozřejmě. Nalijme si čistého vína, byl to ten hlavní důvod, proč ta skladba vůbec vznikla. Protože původně jsem chtěla složit jen vlastní věc. Takovou alternativu ke Smetanově Vltavě. A premiéra byla v Bozaru v Bruselu při příležitosti ukončení českého předsednictví v Evropské unii. A vyšlo to velmi hezky. Takže jsem byla požádána, abych složila celý cyklus. A ten název vlastně vznikl tak, že Radek Baborák, který to dirigoval, o skladbě pořád mluvil, jako že je to Její vlast. Nakonec jsme to takhle celé pojmenovali.

Pracujete ráda v mezinárodním týmu? Nedávno jste vydala album Expedition, na kterém vystupuje mimo jiné i norský trumpetista Gunnar Halle. Jak k téhle spolupráci vůbec došlo? A byl to úspěch?

Zkusím to říct jednoduše. Původně jsem totiž chtěla jiného trumpetistu. Ten ale bohužel nemohl dorazit kvůli válce v Izraeli. V ten moment jsem se zděsila, že vůbec nahrávat nebudeme, protože se to stalo pár dní před vydáním. Jenže dva měsíce před tím, než se to stalo, jsem se potkala s jedním dánským pianistou. Je to můj kamarád a potkali jsme se s ním, když jsme s manželem jeli na svatební cestu na Faerské ostrovy. A celou noc jsme u něj poslouchali různé nahrávky a on pořád mluvil o skvělém trumpetistovi, se kterým hrál. Tak mě tehdy napadlo, že bych ho mohla oslovit a za týden už jsme měli hotové společné nahrávky. Jsem velmi ráda, že jsem s Gunnarem mohla pracovat.

Četl jsem, že vás inspirují knihy Arthura C. Clarka a jeho sci-fi romány. Jak spolu souvisí komponování a science fiction?

Prvním impulzem bylo, když se můj otec potkal s mým manželem. Bylo to bohužel jen jednou, protože můj otec už tu s námi není. Tehdy nás navštívil asi na tři dny a mluvili jsme o spoustě věcí. A potom Jan a můj otec objevili jedno společné téma, a to bylo sci-fi. Mluvili o tom dlouhé hodiny. A poté co můj otec zemřel, jsem si řekla, že bych chtěla zjistit, co je na těch filmech tak uchvacujícího. Začala jsem se na ně dívat trochu jinak, protože předtím jsem celý ten žánr vnímala jen jako ztrátu času. A pak jsem začala číst knihy Arthura C. Clarka, dodnes jsem jich přečetla už určitě přes 20. A ty mi odhalily spoustu míst, o kterých jsem vůbec nevěděla. Je to nádherný svět, který dokáže člověka silně inspirovat. Často ve sci-fi dneska hledám nové nápady.