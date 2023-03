Patří do restaurací pobíhající děti? Téma rozvířilo sociální sítě

Patří malé děti do restaurací? Jak má personál reagovat na pobíhání nevychovaných děti? Tohle téma rozvířilo sociální sítě poté, co bistro Marthy's Kitchen nastolilo pro děti svá pravidla.

„Pokud se u nás chcete najíst s dítětem, měli byste být schopni odhadnout, zda umíte dítě dostatečně ukáznit a přizpůsobit našim pravidlům. Nepřejeme si, aby vaše dítě rušilo svým křikem, pláčem nebo pobíháním ostatní hosty," najdete mimo jiné v sedmi pravidlech bistra Marthy's Kitchen. A strhla se lavina. Část lidí bistro kritizuje. Druhá část zdůrazňuje, že měl někdo konečně odvahu nastolit jasná pravidla.

U jednoho stolu přebalují, u druhého jedí

Majitelé neříkají, že by děti do podniku nesměly. K vydání pravidel je však vedlo opakované chování rodičů, kteří nejsou schopni uklidnit své dítě nebo začnou dítě přebalovat vedle stolu, kde další hosté jedí.

I když se může zdát, že pravidla jednoho bistra příliš sociální sítě nerozčeří, opak byl pravdou. Zřejmě se tak otevřelo téma, které budí v lidech emoce. Ti, kteří s bistrem nesouhlasí mimo jiné na sociální sítě napsali, že matky s dětmi jsou vytlačeny na okraj společnosti a děti jsou brány jako zlo.

S humorem pojal rozjitřenou situaci pražský podnik Kantýna. V jeho sdělení stojí, že děti si musí vzít od řezníka kost s číslem, aby ho personál našel, až mu ponese jídlo. Povinně navíc malí návštěvníci dostanou k masu porci zeleniny a jako dezert musí být buchtičky se šodó.

Tisíce příspěvků. Opatření bistra rozdělilo diskutující

Diskuze na internetu se počítá na tisíce příspěvků. "Dneska jsou nevychovaná děcka všude," přidala se s chválou Pavlína. „No konečne adults only restaurace u nás. V zahraničí je běžné, že jsou takové celé hotely, člověk má právo zvolit si klid nebo prostor s dětmi. Pro děti je tu zařízení spousta, ale pro lidi, co hledají klid dosud chyběla," kvitovala Renata.

Někteří však měli opačný názor a podnik schytal plno negativní hodnocení. „A za dítě považujete člověka do kolika let?" okomentovala příspěvek Markéta. Petra označila příspěvek bistra za agresivní. „Stále máme mozek a respekt vůči personálu a hostům a proto víme co je vhodné a co ne a možná by prostě jen stačilo kdybyste si na dveře dali značku přeškrtlého mimina a vnímavý pozorovatel pochopí."

"Je až s podivem, že je nutné, slušné chování písemně vyžadovat a že člověk musí hledat odvahu to udělat. A když to udělá, ještě se musí obhajovat. To není o dětech, ale o dospělých. Bezohlední rodiče tu používají děti jako zbraň a argument, protože nejsou sami schopni rozpoznat nevhodné chování ve společnosti," píše další diskutující.

Koncept „bez dětí" někde funguje už několik let. Oporu v zákoně ale nemá. Jednotlivé stížnosti řeší Česká obchodní inspekce. Například wellness hotel V nebi se s ní soudil pět let. A výsledek? Soudkyně rozhodla, že konceptem nikoho nediskriminují, protože v okolí je spousta jiných hotelů „family friendly".