Praha opět získala titul Evropské město lesnictví! Do lesů dojedete městskou dopravou

Bohuslav Svoboda s oceněním Praha - Evropské město lesnictví 2025 | Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Česká metropole je jedním z nejvíc zelených měst v celé Evropě. V současné době je výměra lesních pozemků na území Prahy přibližně 4 900 hektarů, což je asi 10 % celkové rozlohy města.

„Získání titulu Evropské město lesnictví 2025 je pro Prahu velkou ctí a potvrzením naší dlouhodobé snahy o udržitelný rozvoj města, ve kterém hraje zeleň a péče o krajinu zásadní roli. Pražské lesy, parky a historické zahrady nejsou jen místem odpočinku a rekreace, ale také důležitou součástí ekosystému a zdravého životního prostředí ve městě," uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Pražská příroda a krajina poskytují prostor řadě druhů fauny a flóry, a to včetně mnoha chráněných druhů. Celková plocha zahrad, parků a parkových ploch v majetku metropole je přes 2 600 hektarů, z toho 9 % připadá na parky. Mezi největší patří například Královská obora (Stromovka), Letenské sady či Kinského zahrada.

Stromovku založil už Přemysl Otakar II.

Stromovka | Foto: Jolana Nováková, Český rozhlas

Královská obora vznikla už za Přemysla Otakara II., který ji nechal roku 1266 ohradit jako loveckou oboru. Postavil tu i letohrádek. Od husitských dob byla obora vždy o svátku sv. Gotharda zpřístupňována veřejnosti. Největší rozkvět zažila za Rudolfa II. V posledních letech prošla Stromovka velkou obnovou. Tři zdejší rybníky byly revitalizovány a došlo k vytvoření dvou nových.

Z indexu HUGSI, který mapuje městskou vegetaci, vyplývá, že na jednoho obyvatele Prahy připadá 180 metrů čtverečních zeleně.

V pražských lesích můžete potkat i muflony

Divoká Šárka | Foto: Radio Prague International

Praha je obklopená i lesy. Do jejich blízkosti se dostanete metrem, tramvají i autobusem. Do konce 19. století na území Prahy nebyly nové lesy zakládány, spíše ubývaly. To se však změnilo. Plocha nových lesů od začátku 20. století dosáhla témě 1500 hektarů.

Do lesů se můžete v Praze vydat všemi směry. Na jihu metropole je to Kunratický les. Ročně ho navštíví 700 tisíc lidí. Najdete v něm i památný 250 let starý dub. Je tu spousta cest, altánů, studánek a pramenů, rozhledna, zřícenina starého hrádku i speciální trasa pro vozíčkáře. Na děti tu čekají hřiště, ale hájovna, kde ve výběhu pobíhají daňci a srnky. Pokud budete mít štěstí potkáte v lese i muflony.

Prokopské údolí | Foto: Marek Stožický, Radio Prague International

Na západě dojedete do Prokopského údolí, Divoké a Tiché Šárky. Na severu vás přivítá Ďáblický háj a na jihu Hostivařský lesopark.