Pražská FAMU poslala na hraniční přechody pohádky. Děti alespoň chvíli zapomenou na válku

Alexandra Hroncová | Foto: archiv Alexandry Hroncové

Poslala dětem pohádky. Nejdřív na hraniční přechod Medyka, přiblížila iniciativu Alexandra Hroncová z festivalového a distribučního oddělení FAMU.

"Uprchlíci čekají na své příbuzné nebo třeba na další odvoz. Kolegové tam ve velmi improvizovaných prostorech chtěli alespoň na chvíli udělat takové odlehčení pro děti, kterých je tam mnoho. Uspořádali pro ně improvizované promítání. Už jen to, že se děti chvíli dívají na hezké veselé pohádky, které jsou bez dialogů, tak jim to dává pocit nějakého odlehčení a hlavně bezpečí, že se nemusí bát, a že je o ně postaráno."

Jak se zapojila FAMU? Vy jste tam poslali kolekci animovaných filmů?

Mlsné mědvědí příběhy | Foto: Česká televize

"FAMU je ve světě známá svými animovanými filmy, které mají velký úspěch a které jsou na špičkové úrovni. Oslovili nás, zda bychom neposkytli jeden film o kterém věděli, protože byl na festivalech. Byl to takový krátký film o medvědí mamince. Potřebovali spíše filmy pro ty menší děti, hlavně aby byly bez dialogů. Já jsem odepsala: Samozřejmě, film vám dáme a k tomu ještě 14 dalších pohádek, které jsou bez dialogů a jsou přesně určené těmto malým dětem.

To je to nejmenší, co můžeme udělat. Jenom jsme ty filmy převedli do formátu, aby si je mohli stáhnout. A na facebookovou stránku FAMU Film jsme uveřejnili výzvu, že pokud by někdo uvítal podobnou aktivitu, tak jsme připraveni jim pojmoci. Už se nám ozvali kolegové ze slovenské Kremnice, kteří rovněž řeší podobný problém. Už dostali naše pásmo a stejně tak se ozvali kolegové z Prešova, že i tam by rádi pro děti ukrajinských uprchlíků uspořádali toto filmové představení. A postupně se nám ozývají další."

Polovina tržeb ze studentských filmů na portále FAMU films půjde na Ukrajinu

Zdroj: FAMU

"Přemýšleli jsme, jak bychom mohli my jako škola pomoci Ukrajině. Pokud by měl někdo chuť se podívat na úžasné studentské filmy FAMU, které na portále www.famufilms.cz můžete vidět, a jsou tam filmy od roku 1949 až po současnost, tak březen je správný měsíc. Rozhodli jsme se, že polovinu tržeb za měsíc březen věnujeme na pomoc Ukrajině."

Pražská FAMU spustila vlastní streamovací platformu nazvanou FAMU Films jako první filmová škola v Evropě. Zpřístupnila veřejnosti filmy svých absolventů od počátku školy až po současnost. Vy jste autorkou koncepce této platformy.

Agnieszka Holland | Foto: Tomáš Pilát, Český rozhlas

"Na pražské FAMU studovalo několik významných režisérů, jejichž jména jsou mezinárodní. Můžeme jmenovat Agnieszku Holland, jsou tam filmy Emira Kusturici. Připravujeme ve spojení s kolegy ze Slovinska zpřístupnění filmů tzv. pražské školy, což jsou studenti zemí bývalé Jugoslávie. Samozřejmě jsou tam velká a známá jména tvůrců tzv. české nové vlny. Je tam kompletní nová kolekce filmů Věry Chytilové, Vojtěcha Jasného, Jiřího Menzela, Evalda Schorma, Jana Němce."

Filmy jsou titulkované v angličtině?

Foto: festival Border Crossing

"Většina z nich má funkci zapnutí anglických titulků. My to neustále doplňujeme a snažíme se, abychom to měli kompletní. Plánujeme nejpozději v příštím roce celý náš portál překlopit do anglického jazyka i ve smyslu otevření se celému světu, protože portál je v tento okamžik geoblokovaný pouze na Českou republiku."

FAMU vznikla jako pátá filmová škola na světě a letos si připomíná 75. výročí.