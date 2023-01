Prezidentská hudba

„Ach synku, synku“ je známá česká lidová píseň. Údajně měla být nejoblíbenější písní prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Hrála se snad při každé jeho návštěvě venkova. Ovšem podle životopisu sepsaného Zdeňkem Nejedlým to byla píseň „Teče voda, teče“.

Hudební preference komunistických prezidentů nejsou příliš známy, na slavnostních shromážděních, prvomájových průvodech nebo sjezdech zněly tradiční písně jako „Internacionála“ nebo „Kupředu levá.“ A běda, kdyby soudruzi neznali slova…

Václav Havel hudbu miloval….

Joan Baez, Frank Zappa, Lou Reed, The Rolling Stones, ale také The Plastic People of the Universe nebo návštěvy festivalu v Trutnově. To byl ve zkratce jeho hudební svět. Když do Prahy zavítal americký prezident Bill Clinton, šlo se na jazz do Reduty, aby udělal hráči na saxofon radost.

Slavná je historka s Joan Baez, která ještě v době před sametovou revolucí přijela v červnu 1989 na Bratislavskou lyru. Tehdy vznikla i slavná fotografie, na níž Joan Baez vychází z hotelového výtahu po boku Václava Havla, který nese její kytaru, přičemž pronesl legendární větu: "Já jsem jenom její bedňák". Joan Baez během koncertu z pódia přečetla napsaný vzkaz, ve kterém pozdravila Chartu 77 a také přítomného Václava Havla. Po svém prvním zvolení československým prezidentem v roce 1990 požádal Havla americký hudební časopis The Rolling Stone o rozhovor. Ten souhlasil pod podmínkou, že otázky bude klást Lou Reed. Ten tehdy speciálně kvůli této příležitosti přiletěl do Prahy. Tehdy se Havel a Reed poprvé osobně setkali. A poté ještě mnohokrát.

Ze setkání kapely Rolling Stones na Pražském hradě existují záznamy. A právě z těchto záběrů je zřejmé, jak uctivě se členové nejslavnější skupiny k Havlovi chovají, zatímco on působí spíše klidně a uvolněně. Stouni tehdy přivezli Havlovi nemalý dárek. Kromě několika džínových bund s logem kapely Havlovi věnovali malý bílý ovladač s vyplazeným jazykem, jímž se dalo ovládat nastavení osvětlení hudebního sálu Pražského hradu. To zafinancovali a nechali vyrobit jejich dvorním osvětlovačem Patrickem Woodroffem. Havel prý tehdy výskal jako malé dítě a k velké radosti kapely si s osvětlením neustále pohrával. "Havel byl jediný politik, který se mi líbil," nechal se později slyšet nedávno zesnulý bubeník The Rolling Stones Charlie Watts.

Rolling Stones s Václavem Havlem v srpnu 1990 | Foto: ČT24

Václav Klaus s harmonikou, Miloš Zeman u klavíru

Václav Klaus měl vždy zapotřebí se odlišit od svého předchůdce. Proto minimálně veřejně preferoval jazz. Od roku 2004 se pořádal festival Jazz na Hradě, který z postu prezidenta podporoval. Kromě toho jezdil zahajovat festival Smetanova Litomyšl, případně zavítal na koncert kapely svého loajálního tajemníka Ladislava Jakla Folimanka Blues. Sám údajně hrál na harmoniku.

Miloš Zeman cílil na jinou voličskou základnu, do týmu jeho podporovatelů před prezidentskou volbou patřili hitmaker Michal David nebo zpěvák Daniel Hůlka, jimž Zeman později udělil státní vyznamenání. (Hůlka vyznamenání později vrátil.) Před prezidentskou volbou, která Zemanovi vynesla druhý mandát ve funkci, jako své oblíbené skladby uvedl Sentimental Journey od Elly Fitzgerald, Jednoho dne se vrátíš zpívané Věrou Špinarovou, moravskou lidovku Za tichů Moravú nebo Nocturne Frédérica Chopina.

Zároveň také svým přátelům část Sentimental Journey uměl zahrát na klavír. V roce 2018 při státní návštěvě Číny takto potěšil tamního prezidenta Si Ťin-pchinga nebo tehdejšího ruského premiéra Dmitrije Medveděva.

Zeman jako hudební inspirace

Humor, nadsázka, chvála i kritika. Pro někoho překvapivě se Miloš Zeman stal pro mnohé hudebníky inspirací. V době Zemanovy kampaně se na kanálu Youtube objevilo hudební video z dílny mladíka, který si říká Klusidy. Do rytmu známé melodie černošského hudebníka Scotta Joplina notoval nejen o Zemanovi, ale i jeho rivalech z přímé volby.

Další "zemanovská" píseň je z oblasti rapu. "Pan Miloš Zeman je bez pochyby člověk inteligentní," zpívá Raper, který si říká Dave Soldy. Ve videoklipu vyjadřuje nejen výtky k českému národu, ale i nelibost k těm, kteří pomohli Zemanovi na Hrad.

Uvidíme, jaké hudební preference bude mít nová hlava státu. V kampani se zatím příliš nezpívalo…