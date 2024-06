Proces s K. H. Frankem byl uložený na fóliích. Rozhlasový archiv ukrývá poklady

Archiváři pro návštěvníky připravili návštěvu depozitárních prostor, badatelny, notového archivu i technického zázemí pro práci s nejstaršími zvukovými fóliemi.

Tomáš Dufka | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

"Archiv Českého rozhlasu existuje už skoro 100 let. Váže se velmi úzce ke vzniku Radiojournalu, tedy předchůdce Československého rozhlasu. A kromě toho, že uchovává zvukové nahrávky, tak uchovává i listinné dokumenty. Je třeba si uvědomit, že u spousty pořadů, co rozhlas vysílal, ty zvuky už neexistují. A tam jsme schopni dohledat třeba scénáře a pořady, které se vysílaly, ale přitom už je ve zvuku nemáme. No a v neposlední řadě v Archivu Českého rozhlasu máme uchovány i fotky," přiblížil rozhlasový archiv jeho vedoucí Tomáš Dufka.

Zajímavé jsou i nosiče, na kterých jsou zvuky uložené. Původně to byly rozhlasové fólie, dnes se vše ukládá digitálně.

Archiv Českého rozhlasu | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

"Na začátku to bývaly takzvané rozhlasové fólie, což si představte jako nějaké gramodesky, když na to vizuálně koukáme. Ale vejde se tam daleko méně minut, třeba tři minuty v tom počátku třicátých let. Nejprve byly voskové, pak se to rozšiřovalo na šelakové atd. Pak máme samozřejmě gramodesky, které jsou ale komerčního původu, ne rozhlasového.

Ten náš gramoarchiv je opravdu rozsáhlý, má zhruba 200.000 gramodesek. To je dost unikátní minimálně ve střední Evropě, protože z gramofonových desek se tady vysílalo. No a pak od konce 40. a začátku 50. let máme až do začátku 90. let magnetofonové pásky. Zhruba od přelomu tisíciletí už ukládáme zvuky digitálně."

Smuteční průvod z pohřbu Masaryka se vysílal živě

Rozhlasový archiv se postupně digitalizuje.

Rudolf Slánský | Foto: Národní archiv České republiky

"Ty nejstarší rozhlasové fólie, o kterých jsem mluvil, jsou natolik specifické, natolik vzácné, že to jsme nedělali externě. Kolega stále nachází nové a nové věci. Jsou to třeba tříminutové přednášky nějakých výrazných osobností. Před rokem kolega zdigitalizoval celý poválečný proces s K. H. Frankem, nacistickým představitelem v Protektorátu Čechy a Morava, který byl uložen právě na těch fóliích."

V rozhlasové archivu se před šesti lety našel i zinscenovaný proces s Rudolfem Slánským z 50. let. Také ten byl digitalizován v Českém rozhlase. V archivu je i rozhlasová reportáž z letu Jurije Gagarina do vesmíru, nebo vyprávění cestovatelů Hanzelky a Zikmunda z cest po Africe, které podnikli na konci 40. let. V rozhlasovém archivu je uchován i pohřeb prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

"Pohřeb Tomáše Garrigua Masaryka byl pro rozhlas obrovsky důležitou událostí, protože se smutečný průvod vysílal živě. Všechny ty mluvčí, kteří na té smuteční ceremonii vystupovali, tak máme dodnes archivovány. Máme i proslovy francouzských nebo anglických osobností. V té době už také rozhlas vysílal do zahraničí. Překvapivě hodně těch zvuků v cizích jazycích se váže k těm třicátým letům, kdy se to archivovalo více, než třeba v 70. a 80. letech. Bohužel, to zahraniční vysílání bylo v minulosti hodně skartováno, takže my máme z období komunismu těch zvuků zahraničního vysílání velmi málo. Ale v těch třicátých letech právě takové věci jsou," dodal vedoucí rozhlasového archivu Tomáš Dufka.