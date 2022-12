Prožívám emocionální bouři, říká umělec Yemi A. D., který byl vybrán k cestě kolem Měsíce z více než milionu kandidátů

Český umělec Yemi Ayinkemi Dele (známý jako Yemi A.D.) je jedním z osmi vybraných lidí, kteří se příští rok připojí k japonskému miliardáři Yusaku Maezawovi na cestu kolem Měsíce na palubě rakety SpaceX Elona Muska. Tanečník a choreograf s nigerijskými kořeny, který spolupracoval s Madonnou a Kanyem Westem, byl vybrán z více než milionu kandidátů. To už ze zpráv víte. My jsme zastihli Yemiho na letišti, kde se podělil o své zážitky, třeba jak se do projektu zapojil?

„Dozvěděl jsem se o tom od svého přítele, který mi ukázal článek, ve kterém Yusaku Maezawa oznámil záměr přivést na Měsíc nějaké umělce. Bylo to asi před třemi lety a opravdu mě to zaujalo, protože to byl vždycky můj dětský sen, ale nikdy jsem si nemyslel, že by se mohl skutečně splnit. Pak jsem dostal stipendium v ​​USA a začal jsem navštěvovat stipendijní program v Aspen institutu, kde měl každý z mých 20 spolužáků vytvořit projekt, který nějakým způsobem posune společnost dopředu. Řekl jsem svým spolužákům, že chci letět na Měsíc a využít propagaci a zkušenosti k vytvoření umění, které by pak nějakým způsobem pomohlo posunout společnost, a všichni mě podporovali. Jen s jejich podporou a povzbuzením jsem si myslel, že splnění mého dětského snu není tak nereálné, a rozhodl jsem se přihlásit."

Jak vypadalo výběrové řízení?

„Když jsem se o projektu poprvé dozvěděl, nebyl přístupný veřejnosti. A tak jsem asi půl roku přemýšlel, jak bych jim mohl dát najevo, že se chci zúčastnit. Když konečně vyhlásili otevřenou výzvu, odeslal jsem dotazník a šel z jednoho kola do druhého. Také jsem musel odevzdat své umělecké dílo a zúčastnit se nejrůznějších pohovorů. Takže to byl opravdu dlouhý proces. Mezitím jsem vytvořil dva různé projekty, takže jsem věděl, že i kdybych neprošel, tak tu zkušenost ocením. Mise Yusaku Maezawa je skutečně jedním z mých splněných snů. Chtěl umělce. A já vždycky zkoumal různé způsoby, jak by moje umění a kreativita mohly zlepšit životy jiných lidí."

I feel blessed, humbled and beyond grateful for this unprecedented opportunity to represent my country, my people, my family and all of the creative dreamers around the world. My voyage to the MOON starts TODAY! Please, join me ‍ #dearMoon @yousuckMZ https://t.co/shaNY0Ahmm — Yemi A.D. (@YemiAlchemist) December 8, 2022

Museli jste splnit nějaké speciální požadavky? Třeba projít lékařskou prohlídkou, abyste prokázali, že jste způsobilí cestovat do vesmíru?

"Ano. Byla to rozhodně největší a nejdelší série lékařských prohlídek, které jsem kdy absolvoval. Dobré je, že vím, že jsem naprosto zdravý a že opravdu mohu létat do vesmíru."

Setkal jste se s panem Maezawou osobně? Jaký byl?

„Ano, setkal jsem se s ním během toho procesu a byl jsem opravdu příjemně překvapený. Je veselý a je snílek. Rád se také baví, navazuje nová přátelství a také se rád učí. Viděl jsem, že touží zjistit více o každém z nás, o našem umění a našem tvůrčím procesu."

Co myslíte, že přesvědčilo pana Maezawu, aby si z více než milionu lidí vybral právě vás?

"Tohle je opravdu těžká otázka. Myslím, že by na to měl odpovídat on, ale doufám, že to bylo moje umění. Není to jen choreografie a tanec, ale různé druhy umění, od divadla po digitální umění. Takže doufám, že se zamiloval do choreografií a videa, které jsem poslal. Posledních dvacet let také vzdělávám mladé lidi. Pracuji s dětmi s handicapem, s mladými lidmi, rozjel jsem různé projekty v Nigérii, stipendia pro mladé tanečníky v Indii a pomáhali jsme shánět peníze pro děti se sluchovým postižením. Mám bratra s Downovým syndromem, díky němu jsem se přiblížil dětem s různými typy potřeb."

V krátkém videu, ve kterém jste se představil, jste vyzdvihl svůj česko-nigerijský původ i to, že pocházíte ze severočeského Liberce. Jakou roli hraje ve vaší práci vaše zázemí?

„Je to velmi důležité, protože jsem tzv. dítě třetí kultury. Ve skutečnosti nemám kulturu své mámy a také nemám kulturu svého otce. Když jedu do Nigérie, nikdo mi nevěří, že jsem Nigerijec. Když jsem v Česku, nikdo mi nevěří, že jsem Čech. Pro děti, jako jsem já, vždy nastane okamžik krize identity. Musíme ji hledat a musíme se smířit s tím, že to lidé zpochybňují a pochybují, což vytváří určitou odolnost. Vždy jsem byl velmi hrdý na to, že mám tuto směs slovanského i nigerijského původu. A to se snažím promítnout do svého umění."

Mise na Měsíc se má uskutečnit někdy v příštím roce. Jak se připravujete?

„Jsem opravdu nadšený, že mohu pracovat na svých dovednostech. Jsem také fanouškem všech druhů sci-fi, takže se nemůžu dočkat, až absolvuji profesionální školení a porozumím každé části lodi a tak dále. Ale také se těším, až začnu spolupracovat s ostatními členy posádky. Myslím, že nejlepší na této misi, kromě toho, že poletíme na Měsíc, je to, s kým letíme. Máme skvělou partu lidí, od muzikantů přes herce, zpěváky, fotografy, filmaře. Jsem zvědavý, jaké to bude, protože je to neobvyklá skupina lidí. Neznám každý detail toho, co je přede mnou, ale vím, že to bude náročné a také vím, že to zlepší můj život."

Yemi A. D. | Foto: Archiv Yemiho A. D.

Jaký je to pocit být prvním vesmírným turistou z Česka?

"Jsem velmi hrdý a cítím, že je to privilegium reprezentovat zemi, která měla člověka ve vesmíru před více než 40 lety. Je také velkou výsadou udělat to pro Nigérii. Jestli existuje důvod, proč má pro mě tato mise smysl, je to, aby mladí lidé pochopili, že ve skutečnosti nezáleží na tom, kde se narodíte, kolik máte peněz nebo jaké je vaše pohlaví nebo sexuální orientace. Jediná věc, na které záleží, je, zda jste kreativní a zda jste ochotni se do toho pustit. Pokud to uděláte, bez ohledu na to, odkud jste, můžete si přát to nejlepší a můžete to získat."

Jak se teď cítíte? Bojíte se, nebo se těšíte, nebo je to mix různých pocitů?

„Řekl bych, že je to emocionální bouře. Pořád to působí velmi surrealisticky. Ale cítím se opravdu požehnán, že mám tuto šanci, a zároveň jsem hrdý a vděčný. Strach k tomu rozhodně patří. Lhal bych, kdybych řekl, že se nebojím. Ve svém životě jsem vždy riskoval a věřím, že důvod, proč jsem se dostal tam, kde jsem teď, je ten, že jsem byl ochoten riskovat a byla to rizika, která stojí za to podstoupit. Věřím, že tato mise má velký smysl. Chápu, že jsou někteří lidé, podle nichž to nemá smysl dělat, když je ve světě tolik bojů. Věřím ale, že vesmírný průzkum není ve skutečnosti o pohledu nahoru, ale o pohledu dovnitř. Je to vůbec poprvé, co uslyšíme od umělců, jaké to bylo vidět Zemi z vesmíru, jakou inspiraci to v nich zažehlo. Takže se na to opravdu těším a doufám, že budu připraven, a že to přinese inspiraci, ve kterou všichni doufáme."