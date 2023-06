Psí pisoáry z Brna dobývají svět. Prodávají se i v Kanadě a jsou chráněné patentem

Vynález dvou moravských pejskařů se z Brna rozšířil do Prahy, Varšavy, Budapešti i Calgary. A k čemu je psí pisoár dobrý? Zabraňuje tomu, aby nevzhledné skvrny a nepříjemný zápach znečišťovaly veřejná prostranství.

Před deseti lety byla skupina majitelů psů v Brně na procházce se svými psími společníky, když přišlo na přetřes téma skvrn, které zůstávají na fasádách domů, a nezaměnitelného zápachu psí moči. Diskutovali o tom, že se stalo běžnou praxí sbírat psí exkrementy, ale stále nyní žádné hygienické řešení, jak se vypořádat s močí.

Psí pisoáry se prodávají i v Kanadě

Jeden z členů skupiny, František Tomeček, dostal nápad poté, co si všiml, že jeho pes po dešti nemočí na stejné místo a zápach zmizel. Jeho kolegyně, grafická designérka Šárka Fialová, vysvětluje, co se dělo dál.

"Přišel a řekl: 'Podívejte, co jsem vymyslel! Je to tyč, ve které jsou díry, a když se na ni pes vyčůrá, část moči zůstane uvnitř a zanechá pachovou stopu. Psům se to bude líbit jednak proto, že je to tyč, a jednak proto, že pachová stopa tam zůstane a nezmizí ani při dešti nebo větru."

Většina ostatních majitelů psů v jejich skupině se nápadu smála, ale designérku Šárku Fialovou to zaujalo. Rozhodla se, že Tomečkovi pomůže s prototypem, a o deset let později jsou jejich psí pisoáry chráněny evropským patentem a prodávají se až v Kanadě. Existují dva typy pisoárů:

Šárka Fialová|Foto: DOG Production s.r.o.

"Jeden je určen pro soukromé použití a lze ho použít například na zahradách, kde majitelé nechávají pobíhat svého psa, který močí na stromy a poškozuje rostliny. Je to dřevěná tyč s otvory, která se zapíchne do země, a když se na ni pes vymočí, část moči se dostane do otvorů a zůstane uvnitř, takže potom to pes cítí a má důvod se tam znovu vymočit."

Důležité je přilákat prvního psa

Tento typ pisoáru byl ale pro města příliš malý, proto Fialová s Tomečkem vyrobili druhý typ - velký betonový patník, který připomíná podstavec pouličních lamp. Stejně jako u dřívější dřevěné verze obsahuje otvory, a když se do něj pes vyčůrá a něco se dostane dovnitř a přitahuje psy ze dvou důvod, vysvětluje Šárka Fialová.

"Psům se líbí tvar pisoáru, ale také jeho zápach. I když k pisoáru přijdou třikrát nebo pětkrát denně, mají důvod se na něj znovu vymočit, protože cítí moč posledního psa, který tam šel, a chtějí tento pach zamaskovat svým vlastním, aby si ho označili jako své teritorium. A tak se pes vždy vyčůrá na jedno předem určené místo."

Jak ale k pisoáru přilákat prvního psa? Jako průkopník slouží vlastní pes Františka Tomečka Jack Russell teriér Lumík. Byl úplně prvním psem, který použil pisoár, a má s tím velké zkušenosti i v dalších městech. Pisoár je určený pro psí samce. Fenky, které většinou močí v sedě, se nesnaží označit své teritorium a nezanechávají nevzhledné stopy.

Nápad rozpoutal diskuzi i na sociálních sítích. Jeden z diskutujících poznamenal, že psí patníky byly i za první republiky. Sice neměly dírky, ale psi k nim také chodili. Další diskutující viděla něco podobného v Paříži. A nápad z Brna je jí sympatický. Jak poznamenal další člověk, něco podobného by uvítal i pro lidi: na psy myslíte, ale chudák chlap aby běžel do křoví nebo za strom.