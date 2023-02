Ptákem roku 2023 je polák velký, ohrožený druh kachny, který se stále loví

Ptákem roku 2023 vyhlásili ornitologové vyhlásili poláka velkého. Pokud přemýšlíte, jaký je to pták, je to kachna. Patřila k nejpočetnějším, dnes je to ohrožený druh. Podle České ornitologické společnosti (ČOS) se populace poláků v Česku za posledních 30 let snížila o třetinu.