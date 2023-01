Samostatnému Česku je 30 let

Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

Česko pak nabralo rychlý směr k euroatlantické integraci. V roce 1999 vstoupilo do Severoatlantické aliance (Slovensko až o pět let později). Oba státy se společně ještě s osmi dalšími staly od 1. května 2004 členy Evropské unie. Slovensko předběhlo Česko v přijetí společné evropské měny. V Česku se zatím stále platí korunou a datum přijetí eura je v nedohlednu. Zavedení společné měny je především politické rozhodnutí, Česká republika se k němu zavázala při vstupu do Evropské unie, sankcím za odklad kroku ale nečelí. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že Česko se v tomto volebním období euru nepřiblíží. Nakloněná tomuto kroku není ani opozice.

Návrat Havla na Hrad

Václav Havel | Foto: Český rozhlas

Slovenští poslanci už v červenci 1992 přijali Deklaraci o svrchovanosti SR. Následně prezident Václav Havel oznámil, že v reakci na vývoj v zemi odstoupí. Po rozdělení federace se na Hrad vrátil a byl opět hlavou státu, i když samostatného Česka. Slovenským prezidentem se stal Michal Kováč.

Mimochodem za 30 let samostatné existence Česká republika ještě neměla v čele státu ženu. Na Slovensku od července 2010 do dubna 2012 zastávala funkci premiérky Iveta Radičová a od června 2019 je slovenskou prezidentkou Zuzana Čaputová.

Nadstandartní česko-slovenské vztahy

Foto: geralt, Pixabay, Pixabay License

Rozdělení federace vztahům mezi oběma zeměmi prospělo. Politici je dlouhodobě označují za mimořádně dobré, a to nejen díky jazykové a kulturní blízkosti. Jak fungují vzájemné vazby po 30 letech? Rozumí lidé stále dobře jazyku druhého národa? Jak se žije Slovákům v Česku a jak Čechům na Slovensku? Jak to vypadá na česko-slovenské hranici. Odpovědi nabídneme v seriálu, který startuje už zítra.