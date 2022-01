Sčítání lidu: Je nás o necelé procento víc, ale zestárli jsme na 42,7 roků

V Česku za deset let přibylo obyvatel. Loni jich v zemi žilo přes 10,5 milionu. Průměrnému obyvateli bylo 42,7 roku.

Robert Šanda | Foto: Český statistický úřad

Jak připomněl Robert Šanda z Českého statistického úřadu, od posledního sčítání přibylo zhruba 90 tisíc obyvatel, méně než jedno procento.

"Obyvatelstvo se v tom krajském měřítku začalo více koncentrovat. Zejména rostl počet obyvatel v Praze a ve Středočeském kraji. Také v Jihomoravském a Plzeňském. Zintenzivnil se pokles počtu obyvatel zejména na východě území - Zlínský kraj, Olomoucký, Moravskoslezský, a také v severozápadní oblasti. Nadále rostla dominance středočeského prostoru, i když už trošičku mírnějším tempem. Podle výsledků roku 2021 v této oblasti žila čtvrtina obyvatelstva, překročilo to 25 procent podílu České republiky."

Každý pátý obyvatel je starší 65 let

Průměrnému obyvateli republiky bylo 42,7 roku. Za desetiletí tak zestárl o 1,7 roku.

Zdroj: Český statistický úřad

"Je všeobecně známo, že obyvatelstvo stárne. Pokračoval nárůst počtu obyvatel ve věkové skupině 65 a více let. Ten už přesáhl pětinu, to znamená, že každý pátý obyvatel byl starší 65 let. Ten absolutní počet seniorů dosáhl 2,1 milionů. V populaci bylo stále o něco více žen - 50,7 procenta."

V republice přibylo svobodných a rozvedených, naopak méně než před deseti lety je ženatých a vdaných. Zmenšila se také skupina vdov, což znamená, že se muži dožívají vyššího věku.

Ženy jsou vzdělanější než muži

Cizinci, kteří v Česku žijí, tvořili 4,7 procenta obyvatel. Nejpočetnější skupinou byli Ukrajinci. Představují třetinu lidí ze zahraničí, připomněl Robert Šanda. Jak ukázalo sčítání, do Česka přijíždí vzdělaní cizinci.

Zdroj: Český statistický úřad

"Podle sčítání v Česku žilo 494 tisíc cizinců a představovali 4,7 procent obyvatel. Přibývali občané Ukrajiny, s velkým odstupem občané Slovenska, Vietnamci, Rusové a občané Polska. Cizinci zvyšují podíl mužů v populaci a přispívají k vyššímu podílu produktivní složky. Cizinci jsou poměrně vzdělanější, než občané Česka. Je mezi nimi vyšší procento vysokoškoláků. Podíl vysokoškoláků ale roste i u české populace. Úroveň vzdělanosti žen je už vyšší, než úroveň vzdělanosti mužů. Mladší generace žen jsou vzdělanější než muži, a už převážily i v tom celku."

Elektronicky se sečetlo 85 procent obyvatel

Marek Rojíček | Foto: Český statistický úřad

Sčítání obyvatel probíhá každých deset let, a to nejen v Česku. Umožňuje zmapovat situaci v jednotlivých zemích a porovnávat ji. Jak dodal předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček, celý projekt probíhal v období covidu. Povedl se a statistici získali kvalitní data.

"Vyhýbali jsme se různým citlivým otázkám na majetkové poměry, zdravotní stav a podobně. Řada zemí měla širší rozsah sčítání. My jsme se snažili držet se základních otázek."

Jak zdůraznil šéf statistiků Marek Rojíček, šlo o první on-line sčítání v historii.

Zdroj: Český statistický úřad

"Důležité je, že jsme také maximálně využili registry státní správy - registry evidence obyvatel, databáze České správy sociálního zabezpečení a řadu dalších. Vycházeli jsme z maxima možného, co umožňuje digitalizace České republiky. Elektronicky se sečetlo kolem 85 procent obyvatel. To považujeme za velký úspěch a nečekaný, protože odhady byly podstatně nižší."

Zpracování výsledků sčítání dále probíhá a podrobnější informace budou zveřejněné ve druhém a třetím čtvrtletí.