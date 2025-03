Senzační výsledek! Tenista Menšík porazil Djokoviče. Ovládl turnaj Masters v Miami

Menšík utkání vyhrál po dvou hodinách a třech minutách. Prostějovský rodák Menšík se stal čtvrtým českým hráčem a prvním od roku 2005, který turnaj elitní kategorie Masters vyhrál. Naposledy se to povedlo Tomáši Berdychovi v Paříži. Bývalé světové jedničce Djokovičovi oplatil loňskou čtvrtfinálovou porážku ze Šanghaje, kde svému idolu podlehl ve třech setech.

Byl to můj největší den v životě

Jakub Menšík y Novak Djoković | Foto: GARY I ROTHSTEIN / UPI / Profimedia

"Upřímně, nevím co říct. Je to samozřejmě neuvěřitelné," řekl Menšík v rozhovoru na kurtu, když převzal trofej, kterou vyrobila firma Lasvit z Nového Boru. "Byl to pravděpodobně můj největší den v životě. Jsem rád, že jsem před zápasem udržel nervy a předvedl takový výkon. Cítím se velmi šťastný a myslím, že ty další pocity přijdou později," uvedl Menšík.

Sedmatřicetiletý Djokovič nevyužil šanci vybojovat jubilejní 100. titul na okruhu ATP. V Miami mohl triumfovat posedmé, naposledy zde uspěl před devíti lety.

"Tohle je Jakubova chvíle. Chvíle celého jeho týmu a rodiny. Gratuluji mu, odehrál neuvěřitelný turnaj," podotkl Djokovič. "Bolí mě to přiznat, ale byl lepší. V důležitých chvílích zahrál skvělé míčky a neuvěřitelný servis. V těžkých chvílích zůstal mentálně silný a neotřesitelný," doplnil Djokovič.

Poskočil z 54. na 24. místo

Menšík se stal druhým nejmladším vítězem turnaje v Miami po Španělovi Carlosi Alcarazovi. Menšík v Miami vyhrál všech sedm tie-breaků. Po triumfu se posune v žebříčku ATP z 54. na 24. místo, které bude jeho kariérním maximem.

"Nebylo to poprvé, co jsem s Novakem hrál. V tenise není nic těžšího, než ho porazit ve finále. Cítil jsem se ale skvěle a věřil, že nastal můj čas. Takže jsem se snažil soustředit na zápas jako v předchozích kolech," doplnil Menšík.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse vybojoval premiérový titul na okruhu ATP při druhé finálové účasti. Vloni nestačil v rozhodujícím utkání turnaje v Dauhá na Rusa Karena Chačanova.

Menšík na svůj idol chvíli po předání trofejí nezapomněl a složil mu velkou poklonu. „Novaku, každý ví, že jsi ten pravý. Když jsem byl malý, díky tobě jsem začal hrát tenis,“ adresoval novopečený vítěz vedle stojící tenisové legendě.

Finále začalo kvůli dešti se zpožděním

Finále mužské dvouhry začalo kvůli dešti po takřka šestihodinovém zpoždění. Menšík do něj vstoupil výborně. Hned ve druhé hře získal brejk a utekl do vedení 3:0. Djokovič, který měl nateklé pravé oko, ale brzy reagoval. V sedmém gamu prolomil Menšíkův servis a srovnal.

Set dospěl do tie-breaku, který zvládl lépe Menšík. Brzy vedl 5:0 a vyhrál ho poměrem 7:4. Český tenista potvrdil v Miami stoprocentní bilanci ve zkrácených hrách. Djokovič naopak přišel na turnaji poprvé o set. Také ve druhém setu se oba hráči spoléhali na servis. Rozhodla opět zkrácená hra.