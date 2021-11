Svatomartinské víno a husa. Stará tradice moderně a ukázkový příklad marketingu

Podle posledních údajů Vinařského fondu, který ochrannou známku Svatomartinské vlastní, jde letos do prodeje rekordní množství - více než 2 miliony 300 tisíc lahví.

Svatomartinské víno | Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Rostoucí nabídka reaguje podle ředitele Vinařského fondu Jaroslava Machovce na stále větší zájem o Svatomartinské víno.

"Když jsme oslovovali některé vinaře, aby nám dodali některé vzorky ještě navíc, tak nám už někteří hlásili, že je mají objednané, tudíž v podstatě prodané."

Obchodníci mohli začít vína prodávat až dnes po otevření svých prodejen. Vinařský fond v minulosti udělal výjimku, když tento tradiční termín připadl na pondělí. Tehdy povolil prodej už před svátkem svatého Martina. Letos k tomu není důvod, navíc se většina svatomartinských akcí koná o následujícím víkendu, uvedl již dříve ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Mladé a svěží Svatomartinské nabízí 80 výrobců

Jak dodal ředitel Národního vinařského centra Pavel Krška, značku Svatomartinské letos nese 328 vín od 80 výrobců.

Jaroslav Machovec

"Jsou to mladá, svěží, expresivní vína. Jsou to vína hravá. Jsou to i vína vhodná do gastronomie. A samozřejmě je to značka, která nějakým způsobem garantuje kvalitu těchto vín."

Nejhojněji jsou zastoupena bílá vína, kterých je 155, růžových vín a klaretů je 94 a červených svatomartinských 79 druhů.

Vína jsou opatřená jednotným logem - sv. Martinem na koni. A proč právě na bílém koni? Jedná se o zkušenost našich předků. V tento den začínalo nejčastěji sněžit. To však už dlouhé roky neplatí. Na sv. Martina sněžilo například v roce 2007. Navíc měl 11. listopadu v roce 397 sv. Martin pohřeb.

Svatomartinské víno | Foto: archiv Svazu vinařů ČR

Svatomartinská husa se peče i čtrnáct hodin

Restaurace nabízejí i tradiční svatomartinské menu, což jsou speciality z husího masa. A proč právě husí pečínka? O tom vypráví hned dvě legendy. Podle jedné sv. Martina při bohoslužbě rušily a proto si své provinění odpykaly na pekáči. Podle druhé legendy se sv. Martin zdráhal být biskupem a ukrýval se v husníku. Husy ho však svým kdákáním prozradily, takže se nakonec Martin biskupem stal.

Svatomartinská husa se peče i čtrnáct hodin | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Například dvě restaurace kuchaře Pavla Beneše v Sezemicích připraví zhruba 400 hus. "Tak jako kombajnér má žně, tak my máme s tou svatomartinskou husou svázané ty naše žně."

Příprava hus zabere klidně i celý týden. Při 78 stupních Celsia se pak dělají asi 14 hodin. Mimochodem, říká se, že husí pečínka odrážela postavení v domácnosti. Nejnižší sluha dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší sluha dostal stehno a zbytek pečínky si nechal hospodář.

Svatomartinské? Skvělý marketing, který patří do učebnic

Podle reklamní expertky Ivy Hadj Moussa stojí za velkou oblibou svatomartinské husy i vína především dobře vybudovaná značka.

Foto: Tereza Kadrnožková, Český rozhlas

"Myslím si, že to opravdu může sloužit jako ukázkový příklad do učebnic marketingu, jak navázat na jednu tradici, ale moderně. Ta značka je hodně vidět a očividně to funguje skvěle."

Největší svatomartinský košt se stejně jako v minulosti odehrává v Brně, kde 100 vinařů nabízí 100 druhů vína se značkou Svatomartinské. Žehnání vínu a průvod se svatým Martinem na koni ale zažijí i lidé v Uherském Hradišti nebo ve Znojmě.