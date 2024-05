Svět knihy. Čestným hostem je projekt Das Buch - německojazyčná literatura

Radovan Auer | Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Jak uvedl ředitel Světa knihy Radovan Auer, letos přibylo 15 procent vystavovatelů. A také počet účastníků různých programů se zvýšil z 600 na 800.

"Ten nárůst cítíme ve všech aspektech. Hodně pozitivně působí fakt, že budeme čestným hostem v roce 2026 na veletrhu ve Frankfurtu. Tím automaticky vzrostl o českou literaturu a české prostředí zájem."

To je také důvod, proč letošním čestným hostem festivalu je projekt Das Buch, který prezentuje ne jednu zemi, ale německo-jazyčnou literaturu z Německa, Rakouska a Švýcarska?

"Když jsme domlouvali to hostování, tak jsme to ještě nevěděli. Teď se to všechno krásně potkalo. My s Das Buch spolupracujeme velmi dlouho, už 17 let. Vlastně bylo nasnadě, že by měli být tím čestným hostem, protože je to opravdu silné literární prostředí a nabízelo se datum stého výročí úmrtí Franze Kafka, tak proto jsme se dohodli. A pak, když přišel Frankfurt, tak se to tak všechno hezky potkalo."

Vy jste říkal, že oznámení českého účastnictví ve Frankfurtu přineslo zvýšený zájem zahraničních nakladatelů?

"Obecně toho knižního trhu nebo vůbec i té kulturní společnosti, protože my běžně máme někdy 30, někdy 32 zemí, které jsou účastné na Světě knihy, letos je jich 40. Prostě se o nás v tom éteru začalo mluvit, a všichni zbystřili a začali projevovat zájem."

Takže to není jenom zájem o českou literaturu, ale zájem o to účastnit se veletrhu v Praze?

"Přesně tak, být při tom a třeba se více zorientovat v té české kultuře a české literatuře."

Hlavním publikem pražského Světa knihy jsou čeští čtenáři nebo čeští hosté, ale vy jste v letošním roce připravili i novinku pro čtenáře, kteří česky neumějí.

"Ano, v minulosti to vždycky fungovalo tak, že čeští autoři, pokud se u nás prezentovali, tak pořad byl čistě jenom v češtině, protože opravdu 90% našeho publika jsou domácí čtenáři. Nicméně právě kvůli nárůstu zahraničních hostů, i kvůli tomu, že chceme právě těm agentům a nakladatelům představit českou literaturu, tak jsme udělali takový výběr, čtyři bloky autorů, které chceme představit. Jejich vystoupení budou tlumočená do světových jazyků, aby právě ti zahraniční hosté si je mohli užít."

Byly tady také zmíněni významní hosté ze zahraničí, můžete některé jmenovat?

"Je to velmi těžké, protože je jich 60, ale já zkusím vypíchnout pár důležitých jmen. Ruská exilová autorka Ljudmila Ulická, královský pár severské krimi tvořící pod pseudonymem Lars Kepler, tedy manželé Ahndorilovi, z toho německo-jazyčného prostředí třeba Bernhard Schlink. Těch jmen je opravdu celá řada, ještě bych třeba zmínil irského autora Johna Boynea, všichni asi znají jeho knížku Chlapec v pruhovaném pyžamu."

A má festival nějaké tematické zaměření?

"Letos samozřejmě pracujeme především s tím německo-jazyčným tématem a s Franzem Kavkou. Vedle toho dlouhodobě máme sekci, která se jmenuje Literatura jako hlas svobody, kde se věnujeme ochraně lidských práv a svobodě slova, to je naše klíčové téma, ale obecným nejdůležitějším poselstvím Světa knihy je rozvoj čtenářství a podpora četby knih."