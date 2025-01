Sýkorky a kos, to jsou nejčastěji pozorovaní ptáci během Ptačí hodinky

Sýkora koňadra, sýkora modřinka a kos. To jsou ptáci, které dobrovolníci nejčastěji pozorovali během sedmého ročníku sčítání ptáků. Trvalo tři dny a ptačí hodinky se zúčastnilo 23 tisíc dobrovolníků. Čísla budou možná ještě větší, protože lidé mohou odevzdávat údaje až do neděle.

Evžen Tošenovský | Foto: Petra Ševců, Český rozhlas

Díky velkému množství dobrovolníků, kteří se do Ptačí hodinky zapojili, získají ornitologové důležité údaje také o ptácích, kteří v Česku zimují. Daří se tak vysledovat určitý trend, podotýká zoolog Evžen Tošenovský z Olomouce.

"K tomu slouží i tyto projekty, které přináší obrovský objem dat od veřejnosti. Týká se to některých druhů jako je rejek domácí nebo pěnice, kteří jsou původně typičtí migranti. Striktně by měli odlétávat na jih. Ale ty poslední roky čím dál tím víc přibývá pozorování míst zimování těchto druhů. Rehek domácí je takový emisar, protože je dobře poznatelný druh. V těch slabších zimách si to minimálně někteří, hlavně mladí samci troufnou zimu přežít i na našem území a poslední roky se jim to evidentně daří."

Díky jablíčkům ptáci v zimě pijí

Nestačí jen krmítko pověsit na strom. Je třeba se o něj během roku starat. Denně je třeba odstraňovat zbytky potravin a trus.

Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

"Když třeba pověsíte na strom jablka, tak ti ptáci je začnou ozobávat. Třeba sýkorky, když začne víc mrznout, protože z toho získávají vodu. V těch ovocných šťávách to tak rychle nezmrzne, protože je tam velká koncentrace cukru. Za velkého mrazu vám třeba modřinky začnou krásně vyzobávat jablíčka, protože tak pijí," vysvětluje Evžen Tošenovský.

Nejvíc lidí pozorovalo ptáky v neděli. V řadě míst klesly teploty pod nulu, někde i nasněžilo a na krmítka tak přilétalo víc ptáků.

Pomůže dalekohled i atlas

Vrabci a stehlíci | Foto: Hana Slavická, Radio Prague International

Účastníci Ptačí hodinky při hodinovém pozorování ptáků zapisují vždy nejvyšší počet současně spatřených jedinců od každého druhu. Pozorovat ptáky nemusíte jen u krmítek. Vyzkoušela si to brněnská redaktorka Anežka Hlávková. S kamarádem Ondřejem sledovali hodinu ptáky na jednom z keřů v parku pod hradem Špilberk.

"Když jsme přišli, tak tady na tom stromě sedí tak 5 ptáčků, kteří jsou daleko, a já je neumím poznat."

"Blbě se to proti tomu slunku pozoruje, ale podle mě to byla sýkorka nebo vrabeček," dodává Ondřej, který si přinesl dalekohled i atlas ptáků.

„To je atlas, který jsem dostal od rodičů někdy v dětství, už ani nevím, jestli na Vánoce nebo k narozeninám, ale jako malý jsem si v něm moc rád čítával, a mám ho prolistovaný od začátku až do konce."

Foto: Hana Slavická, Radio Prague International

Pro ptáky jsou nejlepší různá semínka. Mají rádi i oříšky. Vlašské mají nejraději brhlíci. Ptáky potěší i ovesné vločky a proso. Stejně tak ovoce. Ornitologové varují před tukovými lojovými síťkami. Stává se totiž, že si pták v síťce zasekne nohy.

A co když během hodiny pozorování žádný pták nepřiletí? I to je podle ornitologů důležité, protože se tak dozví, kde ptáci chybí. Čeští ornitologové spolupracují s kolegy z Bavorska, Rakouska a Švýcarska, což umožňuje i mezinárodní srovnání výsledků.